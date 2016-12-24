24 апреля в Саранске пройдет большая продовольственная ярмарка

15 апреля и.о. председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросу проведения 24 апреля в Саранске ярмарки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов поручил региональному правительству организовать большую предпасхальную ярмарку, где люди смогут приобрести качественные продукты местных производителей по доступным ценам. Ярмарка пройдет на 4 площадках, в каждом районе Саранска. Для помощи представителям старшего поколения будут работать волонтеры.

Владимир Сидоров отметил необходимость строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, включая термометрию на входе, масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Как отметили участники совещания, традиционно высоким спросом на ярмарке пользуются яйца, масло сливочное, сахар. Стоимость десятка яиц составит 65 рублей.

И.о. председателя республиканского кабмина подчеркнул, что продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция должны быть представлены в широком ассортименте в достаточном количестве.