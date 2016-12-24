В Мордовии усилят контроль за оборотом лекарственных средств

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 15 апреля провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В нем приняли участие руководители территориальных структур федеральных органов власти, министерств и ведомств республики, силовых структур. Обсуждались меры, которые предпринимаются для предотвращения реализации контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в условиях распространения коронавирусной инфекции. О работе в этом направлении доложили представители территориального органа Росздравнадзора по РМ, Минздрава Мордовии, МВД по РМ.

Руководитель республики подчеркнул: обеспечение потребителя эффективными и доступными по цене лекарственными средствами – это один из критериев национальной безопасности. Фальсификация же лекарственных препаратов в случае ненадлежащего контроля представляет серьезнейший риск для здоровья и жизни людей. По статистике теневой фармацевтический рынок стоит на третьем месте после оружия и наркотиков по криминальной доходности.

«В последние годы в РФ приняты определенные меры по борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, - сказал Врио Главы Мордовии. - Но пока не удалось взять под контроль поставщиков и частных продавцов в сети Интернет. Они предлагают и фармацевтическую продукцию, и медицинское оборудование. Здесь проверяющим органам трудно работать – и обратную связь, и адрес производителя найти достаточно сложно. Тем не менее, в последние годы мы наработали определенные методы, поэтому работу будем продолжать. Мы должны поставить заслон контрафакту и защитить жизнь и здоровье людей!»

Отдельно была отмечена значимость мероприятий по стимулированию открытия аптек и ФАПов в сельской местности, увеличению в них товарного ассортимента, чтобы снизить риски приобретения людьми лекарственных средств ненадлежащего качества у сомнительных поставщиков, в том числе через интернет-покупки.