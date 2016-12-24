В Саранске все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре

Коронавирусный «багаж»
Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид
15 апреля и 17-18 апреля в Саранске на территории крупных торговых объектов будут работать мобильные центры вакцинации от коронавируса. Привиться смогут все желающие. Главное - при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид
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