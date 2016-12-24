В Саранске все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре

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15 апреля и 17-18 апреля в Саранске на территории крупных торговых объектов будут работать мобильные центры вакцинации от коронавируса.  Привиться смогут все желающие. Главное - при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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