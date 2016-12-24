Глава Атюрьевского района Иван Гусаров загремел под уголовные статьи

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Следственный комитет по РМ на основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбудил в отношении главы Атюрьевского района Ивана Гусарова уголовное дело по нескольким статьям - растрата, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
По данным следствия, в 2015-2016 гг. глава района обратил по заниженной стоимости вверенное ему муниципальное имущество (два земельных участка) в пользу местного жителя, с которым имеет родственные связи. В результате бюджету района был причинен материальный ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
Затем был сделан следующий ход - в 2018 году подозреваемый своим постановлением перенес расположение еженедельной ярмарки с земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на проданные ранее родственнику земельные участки. При этом за проводимые ярмарочные мероприятия взималась арендная плата. В результате бюджет муниципального района лишился поступлений денежных средств в размере более 300 тысяч рублей.
Следствие также полагает, что глава администрации муниципального района, дав указание подчиненному на незаконную установку 8 бетонных блоков возле здания торгового центра, воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности. Таким образом был заблокирован проезд транспортных средств с товаром и продуктами питания к торговому центру, что способствовало снижению товарооборота и спроса на реализуемые товары.
Предварительное расследование по уголовному делу поручено Темниковскому межрайонному следственному отделу. В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ одновременно проводят обыски по нескольким адресам.
По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
Справка «ВС»
Гусаров Иван Семенович. Родился 09.09.1962 г. в с.Атюрьево Атюрьевского района. В1979 году окончил 10 классов в Атюрьевской средней школе №1. 1980 - 1982 служба в рядах Советской армии. В 1983-1992гг. работал водителем в РПО, с 1992г. по 1995 г. -заместитель директора РПО. С 1995г. по 1999 г. работал механиком в ИЧП «Юнитер» («Ремстрой -66») г.Москва. С 1999 г. по 2010 г. директор ООО «Г.И.К.К. Строй- сервис» г.Москва. В июне 2010 года занял должность главы Атюрьевского района.
«Прогнозируем, что массовых задержаний в районах республики не будет»
Телеграм-канал «Мордовский шпиль» отреагировал на задержание Ивана Гусарова следующей репликой:
«Антикоррупционная чистки в Мордовии дошла и до районов. Если раньше с санкции Артёма Здунова брали только верхушку местных элит, то теперь пришла очередь и до чиновников на местах. Но нужно отметить аккуратность этих чисток - начали их с не самого важного в регионе Атюрьевского района. Его глава Иван Гусаров, если смотреть на то, что ему инкриминируют, в общем-то, мало отличается от своих коллег по всей России: передача земли родственникам, злоупотребление положением и т.п.
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