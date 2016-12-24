С 20 по 23 апреля состоится Международный строительный чемпионат в Сочи

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (далее - МООО «РСО») является одной из самых многочисленных общественных организаций в Российской Федерации. Основной целью деятельности МООО «РСО» является организация временной занятости обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.

С 20 по 23 апреля состоится Международный строительный чемпионат (далее – Чемпионат) в Сочи, Чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование специалистов сферы промышленного строительства и деловую программу.

Соревнования чемпионата проходят по 19 инженерным и рабочим номинациям между специалистами крупнейших российских и международных компаний. Помимо этого, к состязаниям могут присоединиться независимые участники.

Деловая программа включает в себя секции представителей промышленного строительства, органов власти и профессионального сообщества. Также на площадке чемпионата проходит выставочная экспозиция партнерских организаций.

Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» 20 февраля 2020 года и проводится с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства.

В рамках заявочной кампании было подано 716 заявок, из них — 350 человек прошли онлайн-собеседование, а 250 приглашены на обучение.

По итогам всех этапов были отобраны 100 волонтеров.

В роли волонтеров от Республики Мордовия примут участие бойцы Мордовского регионального отделения, студенческого медицинского отряда «IMedic»: Елена Родикова и Валиджон Джураев.