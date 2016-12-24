ОНФ приглашает студентов Мордовии на конкурс «Профстажировки 2.0»

Общероссийский народный фронт приглашает студентов мордовских вузовпринять участие во всероссийском конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0». Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля зарегистрироваться на портале, выбрать три кейса, отправить решение работодателю. Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику или стажировку, в том числе в дистанционном формате.Научные руководители студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами.

Цель конкурса – поддержка профессионального развития активной молодежи. В конкурсе оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и другие работы, самостоятельно выполненные студентами вузов и СПО по кейсам партнеров конкурса.

В топ-5 самых популярных кейсов входят: цифровизация и цифровая экономика; новые технологии и материалы, маркетинговые исследования новых рынков товаров (работ, услуг), экология, социальная сфера.

Помимо этого, экспертное сообщество проекта «Профстажировки 2.0» разработало спецпроект создания студенческих клубов профессионального развития «Волонтеры карьеры» для внедрения в вузах и СПО. «Волонтеры карьеры» – новый вид добровольчества, это объединения студентов для взаимопомощи в профессиональном росте, самоопределении, организации стажировок и трудоустройстве. Вузы и организации СПО, создавая клуб, смогут усилить «центры карьеры» и привлечь к его работе волонтеров, привлечь студентов к выбору тем курсовых и дипломных работ, помочь поиску реальных производственных задач и новых партнеров-работодателей. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

В данном проекте может принять участие один студент от вуза. Для этого студенту необходимо зарегистрироваться по ссылке, до 25 апреля 2021 года решить кейс «Разработка модели студенческого клуба профессионального развития» на платформе «Профстажировки.рф» и пройти дистанционную стажировку по созданию клуба.

На цифровой платформе «Профстажировки.рф» сейчас размещено более 4 тыс. 850 практических кейсов (заданий), осуществляется системное взаимодействие 1 тыс. 300 ведущих партнеров-работодателей и 150 тыс. студентов из более чем 2 тыс. учебных заведений страны. В результате совместной работы работодатели уже одобрили 3 тыс.873 студенческих проекта, 1 тыс. 731 студент из 73 регионов страны получили приглашения на практики, стажировки в 380 компаниях и организациях России.

Организаторы проектов: АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.