Росреестр РМ информирует

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Представители Управления Росреестра по Республике Мордовия приняли участие в межведомственном совещании по вопросу инвентаризации объектов недвижимости и создании реестра объектов недвижимости в Республике Мордовия
13 апреля 2021 года в Минэкономразвития Республики Мордовия под председательством помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Е.Д.Карутинойсостоялось совещание по вопросам ведения в цифровом виде сведений о землях сельскохозяйственного назначения, лесном фонде, полигонах ТБО, карьерах и объектах недвижимого имущества, а также о проведении инвентаризации объектов недвижимости и создании реестра объектов недвижимости в Республике Мордовия.
В совещании приняли участие сотрудники Управления Росреестра по Республике Мордовия, Минэкономразвития Республики Мордовия, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерства информатизации и связи Республики Мордовия, Госкомимущества Республики Мордовия, администраций муниципальных районов Республики Мордовия, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия.
В конце прошлого года принят Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступающий в силу 29.06.2021), смысл которого заключается в выявлении органами местного самоуправления ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых или об их правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), с целью их внесения в ЕГРН.
Заинтересованные органы уже начали подготовку к реализации данного закона. В рамках реализации закона органам местного самоуправления предстоит проделать огромную работу по выявлению в городских и сельских поселениях отсутствующих в ЕГРН ранее учтенных объектов недвижимости или их правообладателей. По факту выявления администрациями указанная информация будет передаваться в Управление для внесения сведений в реестр.
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