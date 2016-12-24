Управление Росреестра по РМ отвечает на ваши вопросы

С дивана на нары и обратно
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Приобрел недвижимость в кредит, произвел достройку. Юрист сказал, что для внесения изменений в Росреестре требуется согласие банка. Так ли это?
В реалиях современного мира значительное количество объектов недвижимого имущества приобретается с использованием кредитных (заемных) денежных средств. В связи с этим одновременно с регистрацией права собственности покупателя в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись об ипотеке в силу закона в пользу кредитной организации, предоставившей денежные средства на покупку недвижимости.
С момента внесения данной записи любое изменение сведений об объекте в реестре (изменение общей площади, количества этажей или местоположения объекта недвижимости), связанное с достройкой, перестройкой, перепланировкой или просто с контрольным обмером, допускается только с письменного согласия залогодержателя (кредитной организации).
«Требование определено частью 4 статьи 53 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которой если в отношении объекта недвижимого имущества или права на объект недвижимости осуществлена государственная регистрация ипотеки, внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН, о таком объекте недвижимого имущества осуществляются при наличии письменного согласия залогодержателя.
При отсутствии в представленных документах такого согласия орган регистрации прав принимает решение о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на основании пункта 5 части 1 статьи 26 указанного закона» – поясняет заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Ольга Журавлева.
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