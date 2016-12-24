Врио Главы Мордовии Артём Здунов 12 апреля провёл встречу с представителями фонда «Сколково», на которой обсуждались направления взаимодействия в инновационной сфере.

Во встрече приняли участие члены Правительства республики и руководство Технопарка. Напомним, в октябре 2020 года Технопарк Мордовии был наделен статусом регионального оператора «Сколково».

«Для нас очень важно развивать сотрудничество с фондом - у нас есть запрос по развитию ряда предприятий и инновационной инфраструктуры, - отметил Врио Главы Мордовии. - Потому что еще не все удалось запустить. Что-то построено - но не заработало, туда нужно вложить бизнес-душу. В этой работе рассчитываем на вашу помощь, будем благодарны за предложения по наполнению нашей инфраструктуры».

Вице-президент по международному и региональному сотрудничеству фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин поделился своими впечатлениями от посещения Технопарка Мордовии: «Создана хорошая инфраструктура, у которой большой потенциал. Эту инфраструктуру надо коммерциализировать. Технопарк стал региональным оператором фонда, но из-за пандемии сотрудничество пока не развивается так активно, как могло бы. У нас уже есть понимание, в каком направлении мы будем взаимодействовать, в том числе мы видим большой потенциал в кооперации с вузовской средой».

Было особо подчеркнуто, что теперь резиденты «Сколково» в регионах получают доступ ко всей системе поддержки фонда, включая налоговые льготы, гранты, привлечение инвестиций.



