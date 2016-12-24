У саранских добровольных дружин наполовину женское лицо

С 30 апреля в столице Мордовии возобновляют работу добровольные народные дружины.

Традиционно в весенне-летний период сотрудники Администрации города патрулируют улицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В 2019 году впервые патрулировать улицы Саранска, дежурить на пунктах полиции в составе народных дружин вышли сотрудницы городской мэрии. Причем представительницы прекрасного пола сами изъявили желание «попатрулировать». В этом году правоохранительным органам оказывать помощь в охране общественного порядка будут 117 муниципальных служащих, из них 50 женщин.