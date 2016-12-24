У саранских добровольных дружин наполовину женское лицо

Электронный рубеж
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
С 30 апреля в столице Мордовии возобновляют работу добровольные народные дружины.
Традиционно в весенне-летний период сотрудники Администрации города патрулируют улицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В 2019 году впервые патрулировать улицы Саранска, дежурить на пунктах полиции в составе народных дружин вышли сотрудницы городской мэрии. Причем представительницы прекрасного пола сами изъявили желание «попатрулировать». В этом году правоохранительным органам оказывать помощь в охране общественного порядка будут 117 муниципальных служащих, из них 50 женщин.
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
В Мордовии будет возрожден профессиональный футбольный клуб
Лидер Мордовии выступил на заседании совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России
Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии