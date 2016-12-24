В городе выделят дополнительные места для нестационарной торговли

Триумфальный спринт
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Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова на совещании в мэрии сообщила, что один аукцион на размещение нестационарных объектов торговли в Саранске уже завершился, в настоящее время объявлен еще один.
Аукционная документация размещена на официальном сайте городского округа Саранск и доступна по ссылке https://vk.cc/c0GwCF.
Глава города Пётр Тултаев поручил проработать вопрос об определении дополнительных мест для установки нестационарных объектов торговли в микрорайонах, в особенности на участках с большой проходимостью. Кроме этого, мэр призвал своих подчиненных оказывать максимальное содействие предпринимателям при обращении в органы местного самоуправления, в том числе в максимально короткие сроки рассматривать их просьбы. «Обращения представителей бизнеса буду брать на особый контроль», - заявил градоначальник.
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
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