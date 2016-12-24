В городе выделят дополнительные места для нестационарной торговли

Новости

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова на совещании в мэрии сообщила, что один аукцион на размещение нестационарных объектов торговли в Саранске уже завершился, в настоящее время объявлен еще один.

Аукционная документация размещена на официальном сайте городского округа Саранск и доступна по ссылке https://vk.cc/c0GwCF.
Глава города Пётр Тултаев поручил проработать вопрос об определении дополнительных мест для установки нестационарных объектов торговли в микрорайонах, в особенности на участках с большой проходимостью. Кроме этого, мэр призвал своих подчиненных оказывать максимальное содействие предпринимателям при обращении в органы местного самоуправления, в том числе в максимально короткие сроки рассматривать их просьбы. «Обращения представителей бизнеса буду брать на особый контроль», - заявил градоначальник.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Каникулы с пользой

20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии

Электронный рубеж

В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников

Заказчики и подрядчики

Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии

Заказать рекламу