В городе выделят дополнительные места для нестационарной торговли

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова на совещании в мэрии сообщила, что один аукцион на размещение нестационарных объектов торговли в Саранске уже завершился, в настоящее время объявлен еще один.

Аукционная документация размещена на официальном сайте городского округа Саранск и доступна по ссылке https://vk.cc/c0GwCF.

Глава города Пётр Тултаев поручил проработать вопрос об определении дополнительных мест для установки нестационарных объектов торговли в микрорайонах, в особенности на участках с большой проходимостью. Кроме этого, мэр призвал своих подчиненных оказывать максимальное содействие предпринимателям при обращении в органы местного самоуправления, в том числе в максимально короткие сроки рассматривать их просьбы. «Обращения представителей бизнеса буду брать на особый контроль», - заявил градоначальник.