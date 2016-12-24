Саранские школы оканчивают 1 346 одиннадцатиклассников

Мошенничество на 35 миллионов евро
Бывший вице-премьер правительства РМ Виктор Нечаев признал вину в афере с продажей поста губернатора Московской области
В 2021 году для проведения Единого государственного экзамена в Саранске будет организовано 8 пунктов.
Об этом на совещании сообщила и.о. директора городского Департамента по социальной политике Оксана Шуляпова. - «В этом году городские школы оканчивают 1 346 одиннадцатиклассников. Согласно особенностям 2021 года, те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. В Саранске на сегодняшний день таких 8 человек. Для этих выпускников будет задействован один пункт сдачи государственного экзамена по русскому языку и математике. Первый экзамен пройдет 25 мая. Основной период ЕГЭ начинается 31 мая. Те, кто планирует поступать в вузы, будут сдавать обязательный русский язык (для получения аттестата) и предметы по выбору для поступления в вуз. Это особенность текущего года».
Для проведения экзаменов выпускников 9-х классов в этом году в Саранске будет организовано 14 пунктов. Основной период экзаменов - с 24 по 28 мая. Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году выпускникам 9-х классов необходимо сдать ОГЭ по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.
Пётр Тултаев поручил на особом контроле держать вопросы подготовки пунктов сдачи экзаменов, в том числе бесперебойного энерго-, водоснабжения, обеспечение участников средствами индивидуальной защиты.
Бывший вице-премьер правительства РМ Виктор Нечаев признал вину в афере с продажей поста губернатора Московской области
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии
Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска
Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Артём Здунов провел совещание по развитию пассажирских перевозок в районах республики