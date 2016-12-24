Саранские школы оканчивают 1 346 одиннадцатиклассников

В 2021 году для проведения Единого государственного экзамена в Саранске будет организовано 8 пунктов.

Об этом на совещании сообщила и.о. директора городского Департамента по социальной политике Оксана Шуляпова. - «В этом году городские школы оканчивают 1 346 одиннадцатиклассников. Согласно особенностям 2021 года, те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. В Саранске на сегодняшний день таких 8 человек. Для этих выпускников будет задействован один пункт сдачи государственного экзамена по русскому языку и математике. Первый экзамен пройдет 25 мая. Основной период ЕГЭ начинается 31 мая. Те, кто планирует поступать в вузы, будут сдавать обязательный русский язык (для получения аттестата) и предметы по выбору для поступления в вуз. Это особенность текущего года».

Для проведения экзаменов выпускников 9-х классов в этом году в Саранске будет организовано 14 пунктов. Основной период экзаменов - с 24 по 28 мая. Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году выпускникам 9-х классов необходимо сдать ОГЭ по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Пётр Тултаев поручил на особом контроле держать вопросы подготовки пунктов сдачи экзаменов, в том числе бесперебойного энерго-, водоснабжения, обеспечение участников средствами индивидуальной защиты.