«Ходим, убеждаем, за руку ловим»

Мэр Саранска призвал отдыхать на природе культурно - не оставлять после пикников мусор и горящие костры

На совещании в понедельник в Администрации города обсудили ситуацию с паводком на территории городского округа Саранск. Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин доложил, что подтопления в настоящее время не создают существенных проблем.

Глава города Пётр Тултаев подчеркнул, что заблаговременное обустройство водоотводных траншей и своевременная расчистка дают положительный результат. «Вчера объезжал водоемы Саранска, в том числе побывал и на пруду Корчагинец. В это время на льду там находилось 5 рыбаков. Причем лёд от берега уже отошел на 1,5-2 метра. Рыбаки перекинули дощечку, через которую и переходили. Опасность их не остановила. Пруд в аренде у частных лиц. Во время нашего посещения охраны там не было. На других водоемах Саранска рыбаков вчера не встретил. При выявлении таких случаев, как на Корчагинце, необходимо вызывать полицию. К сожалению, в республике были случаи с гибелью людей на воде, однако этот печальный факт мало кого заставляет задумываться над последствиями при выходе на лёд во время паводка», - отметил Пётр Тултаев.

После того как любителям рыбалки были высказаны замечания, они покинули водоём.

Игорь Бутяйкин сообщил, что арендаторы пруда с понедельника выставляют на Корчагинец охрану. Кроме того, этот водный объект включен в ежедневный маршрут мониторинга районной администрации.

Мэр Саранска заодно поручил сформировать рабочие группы из состава сотрудников Администрации города, полиции и МЧС для мониторинга соблюдения требований пожарной безопасности. - «Погодные условия улучшаются, горожане будут выходить на природу, многие будут убираться на своих приусадебных участках, у некоторых возникнет желание поджигать сухую траву. Тут греха большого нет - выехали, отдохнули. Но тогда убедительная просьба к горожанам и гостям Саранска: пришли, обустроили место костра, когда уходите - мусор за собой уберите и погасите костер. Но каждый раз как в первый раз. А потом все силы кидаем: МЧС сутками дежурит, когда есть другая работа, полиции и нам достается. Ходим, убеждаем, за руку ловим. Можно отдыхать, но с соблюдением всех мер противопожарной безопасности».