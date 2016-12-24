11 апреля состоялась форсайт-сессия «РСО ХАУС» студенческих отрядов Республики Мордовия

Прогноз пока стабильный
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Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (далее - МООО «РСО») является одной из самых многочисленных общественных организаций в Российской Федерации. Основной целью деятельности МООО «РСО» является организация временной занятости обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
11 апреля на территории Мордовия - арены состоялась Форсайт-сессия «РСО ХАУС» (Далее – Форсайт-сессия) студенческих отрядов Республики Мордовия. Цель мероприятия - повышение уровня качества контента социальных сетей студенческих отрядов Республики Мордовия, а также развитие SMM и творческого актива с помощью знакомства членов РСО с новыми площадками в социальных сетях.
На Форсайт-сессии бойцы разработали собственные TikTokхаусы, расписали контент план, а затем презентовали свои проекты. Так же с лекцией выступил Камбаров Никита - популярный блогер с аудиторий более миллиона подписчиков. Он рассказал про алгоритмы площадки и способы монетизации аккаунта, а также поделился своими идеями для видео. Все идеи ребята воплотили в ходе практической части, когда снимали свои видеоролики на территории стадиона.
После бойцы прослушали лекцию по развитию бренда от Ирины Сокольниковой, провели анализ своих социальных сетей и узнали способы их продвижения.
В течение всего дня ввелся личный рейтинг бойцов на основе их активности и взаимодействия с другими участниками мероприятия. Победители рейтинга получили ценные призы.
Проведение мероприятия на данную тематику среди молодёжных организаций является первым в республике.
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