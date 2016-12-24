Артём Здунов поучаствовал в съемке клипа Российского движения школьников для Tik-Tok

12 апреля Врио Главы РМ Артём Здунов принял участие во всероссийском проекте «Классные встречи», который проводит Российское движение школьников (РДШ). В 2019 году он стал частью нацпроекта «Образование». На «Классных встречах» участники проекта получают шанс пообщаться с выдающимися людьми и обсудить с ними интересующие молодежь вопросы.



Руководитель республики отметил, что последние годы Российское движение школьников активно развивается в регионе. Реализовано множество образовательных и общественно значимых проектов. «Вы участники многих съездов и форумов. У вас много проектов – это обращает на себя внимание. Ваша жизнь по-настоящему интересна, всё движется и бурлит! Сегодня нам важно понять, как мы будем работать дальше в Мордовии. Предлагаю обговорить будущие проекты. Но самое главное понять – чем мы можем помочь и как поддержать Российское движение школьников», - сказал Артём Здунов.



Члены движения задали руководителю республики вопросы самой разной направленности. Один из них касался школьной жизни Врио Главы Мордовии. Артём Здунов рассказал, что в юности принимал активное участие в общественной работе, возглавлял пионерскую «звёздочку». Был постоянным участником спортивных состязаний. Врио Главы Мордовии посоветовал школьникам обязательно выделять время на занятия физической культурой и спортом: «Это по-настоящему объединяет, друзья по команде остаются на всю жизнь!»



Прозвучали и проблемные вопросы. Так, в Саранске у РДШ есть обособленные помещения для работы и проведения мероприятий. В районах их, как правило, нет. Этот момент будет проработан с руководителями муниципалитетов.

Также Артёма Здунова попросили поддержать будущие проекты. «Порой нужны совершенно небольшие средства, а иногда вообще нужно всего лишь помочь административно, и проект запустится. Мы обязательно подумаем про финансовую составляющую. Возможно, поддержка будет оказываться в рамках действующих грантов», - заявил Врио Главы Мордовии.



Также школьники рассказали, что они ведут активную работу в большинстве социальных сетей. Только в Tik-Tok аккаунт РДШ Мордовии набрал более миллиона просмотров. В конце встречи Артём Здунов поучаствовал в съемке клипа для этой площадки.