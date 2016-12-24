Универсальный зал на Площади Тысячелетия в Саранске достроят с применением самых современных технологий

9 апреля временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов принял участие в межрегиональной строительной конференции, совмещенной с расширенной коллегией министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики. В обсуждениях участвовал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков и представители федеральных органов власти. Перед заседанием Артём Здунов с коллегами осмотрел выставку республиканских предприятий, продукция которых востребована в строительном секторе.

Руководитель республики поблагодарил федеральных коллег за внимание к межрегиональной строительной конференции. Артём Здунов обозначил важнейшие проблемы отрасли в регионе, первой из которых назвал дефицит кадров. - «У нас не хватает кадров в области проектирования и экспертизы. Все это выливается в затягивание сроков строительства, в переделки и многочисленные комиссии. Все это дорого. Если мы сможем найти путь создания проектного института в РМ или найдем хорошего партнера, то регион существенно продвинется в строительной сфере».



Второй важной проблемой Артём Здунов назвал недостроенные объекты и отдельно остановился на Универсальном зале на Площади Тысячелетия. Руководитель региона сказал, что достроить его необходимо, используя современные технологии. Универсальный зал должен служить долгие годы.



Подняли также вопрос о поддержке местных производителей в области строительства и ЖКХ. Поручение о развитии системы промышленной кооперации уже дано двум соответствующим министерствам: экономики, торговли и предпринимательства, а также промышленности, науки и новых технологий РМ. У региона впереди большие планы. «Хотелось бы увидеть конкретные результаты. Строить мы будем много. Мы активные участники национальных проектов по строительству. Не только собственные строительные организации, но и промышленность строительных материалов должны найти свое место в будущих проектах», - заявил Артём Здунов.



И.о. заместителя председателя Правительства - министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов доложил, что, несмотря на пандемию COVID-19, Мордовия не останавливала строительно-монтажные работы при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. В 2020 году завершили строительство 70 производственных и социально значимых объектов: 6 детских садов, 2 школ, 4 объектов социального обслуживания, 3 объектов культурного назначения. Также введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог и путепроводов, 11 объектов производственного назначения, отдел полиции, объекты торговли и инфраструктуры. На территории республики построено 324,5 тыс.кв.м. жилья, что составляет 101,1% к плановому показателю на 2020 год.



В текущем году в республиканское законодательство внесены изменения, которые позволяют уходить от точечной застройки и начать использовать механизм комплексного развития территорий. Определены потенциальные площадки – территория новой застройки составит более 1 млн.кв.м. Сегодня в стадии строительства находится 51 многоквартирный жилой дом общей площадью 230,1 тыс.кв.м., строительство ведут 24 застройщика.



