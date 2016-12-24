В Мордовии от коронавируса прививаются свыше 2 тысяч человек в сутки

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 9 апреля в режиме ВКС провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Артём Здунов отметил, что на протяжении месяца цифры заболеваемости коронавирусом в республике держатся на одном уровне: число новых заболевших в сутки составляет в среднем 36-38 человек. В ковидных стационарах находятся около 600 пациентов, амбулаторно с ОРВИ и легкими формами пневмонии лечатся 1300 человек.

Продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В регион уже поступило около 100 тысяч комплектов вакцины.

«На сегодняшний день прививка – это самый эффективный способ защитить себя от заражения COVID-19 и остановить распространение инфекции, - сказал руководитель республики. - Благодаря увеличению объемов поставки количество прививаемых в сутки выросло до 2500. Темпы вакцинации и дальше нужно наращивать».

Все специалисты сходятся во мнении, что до достижения коллективного иммунитета в любой момент эпидемиологическая ситуация может измениться в худшую сторону. Поэтому ограничительные меры продолжают действовать.

«С наступлением теплого сезона активность граждан будет возрастать: люди больше будут посещать парки и скверы, детские площадки, увеличится пассажиропоток на межмуниципальных, дачных маршрутах, - отметил Врио Главы Мордовии. - В этой связи необходимо сохранить усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте и в местах массового пребывания людей».