Благоустройство парка по улице Т. Бибиной в Саранске начнется с 15 апреля

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 9 апреля провёл рабочую встречу с главой городского округа Саранск Пётром Тултаевым. Обсуждались вопросы благоустройства общественных территорий столицы республики в этом году и на ближайшую перспективу.



Пётр Тултаев доложил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году будет выполнено благоустройство парка по улице Т. Бибиной. Завершились все предусмотренные законодательством процедуры - проведены торги, заключен муниципальный контракт. К подготовительным работам подрядная организация планирует приступить с 15 апреля. Все строительные работы будут проведены в течение летних месяцев.



Площадь благоустраиваемой территории составит около 2 гектаров. Общая стоимость строительных работ - 57,8 млн. рублей, из них 40 млн. - средства федерального бюджета, оставшаяся часть – средства городского бюджета.



Врио Главы Мордовии подчеркнул: учитывая высокую социальную значимость объекта, необходимо усилить контроль за качеством проводимых работ.



Также глава городского округа сообщил, что с 18 по 31 января 2021 года состоялся прием предложений по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

В столице Мордовии во второй этап прошли три территории: сквер Подольских курсантов по улицам Гагарина-Комарова, бульвар Эрьзи, набережная реки Саранки (на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской). Заключительное рейтинговое голосование по определению единственной территории пройдет на федеральном портале 13.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая текущего года. Та территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».