В Саранске определили победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2021». Им стал учитель физической культуры МОУ «СОШ №41» Сергей Нырков.

На торжественной церемонии закрытии конкурса победителей и лауреатов поздравил Глава Саранска Петр Тултаев. - «Современный мир сложен, сегодня нужны хорошие, добрые и крепкие знания, они востребованы и при этом должны быть конкурентно способными. В городских образовательных учреждениях работают действительно настоящие профессионалы, преданные своему делу, - сказал мэр города. - Тому свидетельствуют знания наших школьников и выпускников, которые они показывают на различных уровнях. В конкурсе 2021 года были представлены все 45 образовательных учреждений Саранска, хотя дело это непростое: участникам нужна не только определенная смелость, но и навыки ораторского искусства, публичного выступления. Конкурс «Учитель года» в этом плане - хорошая школа.



«Как руководитель города, я рассматриваю конкурс и с точки зрения формирования управленческих кадров, - продолжил Петр Тултаев. - Сейчас по инициативе врио Главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Здунова объявлен кадровый конкурс «Моя Мордовия». «Учитель года» - это некий мини-формат этого конкурса. И у нас есть опыт, когда победители «Учителя года» становились руководителями городских образовательных учреждений. Отмечу, что они не потерялись, успешно работают, стремятся завоевать доверие учителей, родителей и детей. Надеюсь, что и результаты сегодняшнего конкурса дадут нам возможность рассматривать победителей в качестве будущих управленцев того или иного уровня».



Старт «Учителю года – 2021» был дан в конце марта. Из 45 участников в финальный этап вышли 7 учителей из городских школ № 5, 9, 17, 20, 26, 38 и 41. По результатам всех конкурсных испытаний жюри определило победителя муниципального этапа. Все лауреаты получили дипломы, денежные премии и подарочные сертификаты.



«Конкурс «Учитель года» для меня – это осмысление моего педагогического опыта, вектор направления дальнейшего развития моих профессиональных качеств, новая страница в жизни, которая позволит в дальнейшем совершенствоваться, - сказал победитель Сергей Нырков. - Я приложу все усилия, чтобы достойно представить Саранск на республиканском этапе. Девиз конкурса: «Учить и учиться», поэтому желаю коллегам не останавливаться на достигнутом, оставаться верными нашей профессии и миссии – служению детям. И как учитель физической культуры хочу пожелать всем доброго здоровья, бодрости духа и всегда добиваться своих целей».