11 апреля пройдет первый всероссийский Космический диктант

«Мы должны знать – сколько нас!»
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Диктант пройдет как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн. Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.
Участникам необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о Главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.
Трансляция будет эксклюзивно вестись в группе Космос ВКонтакте (vk.com/space), на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике.
Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
Дата и место: 11 апреля, 10:00,
https://vk.com/space
http://cosmos.vdnh.ru/dictation.php (инструкция по участию)
https://vdnh.ru/cosmos
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