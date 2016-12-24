Артём Здунов посетил поликлинику №3 в Саранске

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6 апреля временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов приехал в поликлинику  №3 на проспекте Российской Армии в Саранске. Руководитель республики осмотрел все возможности медучреждения, обслуживающего  порядка 20  тысяч жителей.

В медицинском учреждении применяется принцип «бережливой поликлиники», когда вся логистика устроена для удобства пациентов и эффективной работы персонала. С помощью оборудования  КТ- и МРТ-диагностики в период пандемии здесь было обследовано свыше 17 тысяч жителей республики.

Центр амбулаторной онкологической помощи – ещё одна отличительная особенность новой поликлиники. Здесь проводятся все манипуляции и процедуры, позволяющие на самом раннем этапе выявить онкозаболевание. Действует даже кабинет специальной психологической поддержки для тех, кто столкнулся со страшным диагнозом.

Артём Здунов смог оценить в действии и работу телемедицины. Кардиолог поликлиники проводила консультацию коллеги из поселкового ФАПа в Лямбирском районе. По телекардиографу она  смогла посмотреть данные пациента и дать советы по дальнейшему лечению.

Также руководитель региона побеседовал с сотрудниками и пациентами кабинета медицинской профилактики – здесь проводится вакцинация  от  коронавирусной инфекции.    Вся процедура проходит в строгом соответствии со стандартами, запись жителей микрорайона на прививку идет очень активно.  Напомним, на днях в республику поступило  33700 комплектов вакцины, а всего  – почти 100 тысяч. Ежедневно прививаются около 2 тысяч человек, всего вакцину уже  получили более 62 тысяч жителей Мордовии.

И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин доложил Артёму Здунову  о начале реализации в Мордовии пятилетней  программы  модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшей с начала года.  Работа по модернизации «первички» всей страны была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятия, разработанные для Мордовии,  дополнили действующий региональный проект и предоставят дополнительные возможности по развитию амбулаторного звена здравоохранения  – наиболее близкого к каждому жителю республики.

Министр проинформировал главу региона о проведенной в республике инвентаризации всего первичного звена, особенно в сельских районах. Результаты показали – более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо свыше 10,7 млрд рублей. В рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» республика уже получила из федерального центра 2,8 млрд рублей. Первое, на что будут направлены эти средства – строительство нового здания детской поликлиники в  Рузаевке, которое сейчас  находится в аварийном состоянии. По поручению Артёма Здунова проект включен в программу модернизации, уже готовится ПСД, выделен земельный участок.

Кроме того, с  5 апреля начаты строительно-монтажные работы на детской поликлинике №2 в Саранске, на стадии проектирования - капремонт еще 5 первичных подразделений, в их числе – поликлиники в Краснослободской, Рузаевской и Комсомольской районных больницах. Как пояснил министр, свыше 70% средств в рамках всего бюджета модернизации направлено на капремонт и строительство, а 28%  - на  закупку оборудования и транспорта, чтобы пациенты, особенно в сельских населенных пунктах,  могли оперативно доставляться в стационар или на профосмотры. В планах на текущий год – приобретение  238 единиц медицинского оборудования  и 58 легковых машин.  Всего в 2021 году на приведение первичного звена здравоохранения Мордовии  в соответствие с современными требованиями будет направлено свыше 525 миллионов рублей.

Артём Здунов подчеркнул: «Все  средства, поступающие в республику для восстановления первичного звена здравоохранения, должны быть использованы максимально эффективно в интересах жителей Мордовии. Поэтому  главная задача  регионального минздрава и служб финансового контроля – отслеживать, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели! Это поручение Президента, за пять лет мы должны привести эту сферу в соответствие со всеми стандартами».

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