Артём Здунов посетил поликлинику №3 в Саранске

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6 апреля временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов приехал в поликлинику №3 на проспекте Российской Армии в Саранске. Руководитель республики осмотрел все возможности медучреждения, обслуживающего порядка 20 тысяч жителей.
В медицинском учреждении применяется принцип «бережливой поликлиники», когда вся логистика устроена для удобства пациентов и эффективной работы персонала. С помощью оборудования КТ- и МРТ-диагностики в период пандемии здесь было обследовано свыше 17 тысяч жителей республики.
Центр амбулаторной онкологической помощи – ещё одна отличительная особенность новой поликлиники. Здесь проводятся все манипуляции и процедуры, позволяющие на самом раннем этапе выявить онкозаболевание. Действует даже кабинет специальной психологической поддержки для тех, кто столкнулся со страшным диагнозом.
Артём Здунов смог оценить в действии и работу телемедицины. Кардиолог поликлиники проводила консультацию коллеги из поселкового ФАПа в Лямбирском районе. По телекардиографу она смогла посмотреть данные пациента и дать советы по дальнейшему лечению.
Также руководитель региона побеседовал с сотрудниками и пациентами кабинета медицинской профилактики – здесь проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Вся процедура проходит в строгом соответствии со стандартами, запись жителей микрорайона на прививку идет очень активно. Напомним, на днях в республику поступило 33700 комплектов вакцины, а всего – почти 100 тысяч. Ежедневно прививаются около 2 тысяч человек, всего вакцину уже получили более 62 тысяч жителей Мордовии.
И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин доложил Артёму Здунову о начале реализации в Мордовии пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшей с начала года. Работа по модернизации «первички» всей страны была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятия, разработанные для Мордовии, дополнили действующий региональный проект и предоставят дополнительные возможности по развитию амбулаторного звена здравоохранения – наиболее близкого к каждому жителю республики.
Министр проинформировал главу региона о проведенной в республике инвентаризации всего первичного звена, особенно в сельских районах. Результаты показали – более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо свыше 10,7 млрд рублей. В рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» республика уже получила из федерального центра 2,8 млрд рублей. Первое, на что будут направлены эти средства – строительство нового здания детской поликлиники в Рузаевке, которое сейчас находится в аварийном состоянии. По поручению Артёма Здунова проект включен в программу модернизации, уже готовится ПСД, выделен земельный участок.
Кроме того, с 5 апреля начаты строительно-монтажные работы на детской поликлинике №2 в Саранске, на стадии проектирования - капремонт еще 5 первичных подразделений, в их числе – поликлиники в Краснослободской, Рузаевской и Комсомольской районных больницах. Как пояснил министр, свыше 70% средств в рамках всего бюджета модернизации направлено на капремонт и строительство, а 28% - на закупку оборудования и транспорта, чтобы пациенты, особенно в сельских населенных пунктах, могли оперативно доставляться в стационар или на профосмотры. В планах на текущий год – приобретение 238 единиц медицинского оборудования и 58 легковых машин. Всего в 2021 году на приведение первичного звена здравоохранения Мордовии в соответствие с современными требованиями будет направлено свыше 525 миллионов рублей.
Артём Здунов подчеркнул: «Все средства, поступающие в республику для восстановления первичного звена здравоохранения, должны быть использованы максимально эффективно в интересах жителей Мордовии. Поэтому главная задача регионального минздрава и служб финансового контроля – отслеживать, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели! Это поручение Президента, за пять лет мы должны привести эту сферу в соответствие со всеми стандартами».
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