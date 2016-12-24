Жители Мордовии могут приобрести на почте страховку от укусов клещей

Страховой полис «Антиклещ» доступен во всех отделениях Почты России на территории республики. Также его можно приобрести с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона, не выходя из дома.

Сезон активности клещей в регионе, по данным Роспотребнадзора, начался в середине марта и продлится до наступления осенних холодов. В 2020 году с марта по октябрь в медицинские учреждения республики по поводу укусов клещей обратились более 500 человек, среди которых 300 детей до 14 лет. Пострадавшие были среди жителей всех районов республики, а также в Саранске.

Избежать опасных для здоровья последствий укуса клеща поможет своевременная и качественная медицинская помощь. Такую помощь можно гарантированно получить по программе добровольного медицинского страхования «Антиклещ», которую можно оформить в почтовых отделениях Мордовии. Максимальная сумма выплаты по полису составляет 500 тыс. рублей при стоимости страховки 390 рублей за год. Оформление займет пару минут: клиенту нужно сообщить оператору почтовой связи полное имя и контактный телефон человека, на которого оформляется полис.

«Программа включает несколько уровней помощи, а именно амбулаторно-поликлиническую, стационарную, а также реабилитацию после перенесенного недуга. Застрахованный, которого укусил клещ, имеет право на бесплатный осмотр врача, извлечение насекомого, введение иммуноглобулинов, обследование на инфекционные болезни», - рассказал заместитель директора УФПС Республики Мордовия Владимир Девяткин.

При укусе клеща застрахованный может позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр. Сотрудник контакт-центра направить пострадавшего в ближайшую клинику для осмотра и удаления насекомого. Страхование покрывает также оплату услуг по госпитализации и реабилитации пациента.

Полис не имеет ограничений по возрасту застрахованного и количеству обращений (до полного исчерпания страховой суммы), действует по всей России.