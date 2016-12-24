В Саранске 18-летняя девушка погибла после падения с 9-го этажа

Утром 2 апреля в доме № 20 на улице Сущинского в Саранске из окна квартиры на 9-м этаже выпала девушка. После падения с огромной высоты она какое-то время оставалась в живых и была госпитализирована на машине скорой помощи в одну из городских больниц в критическом состоянии. Но полученные юной жительницей Саранска травмы оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась…

Через некоторое время стало известно имя разбившейся девушки - ею оказалась 18-летняя Анна Латюк, учившаяся в 11-м классе саранской школы № 30. Учитывая, что выпускникам школ в скором времени предстоит сдавать ЕГЭ, тут же нашлись желающие поискать причины трагедии в депрессивной боязни экзамена. Но педагоги школы определенно развеяли эти умозаключения, по их словам, Анна не выказывала никакой тревожности из-за приближающегося ЕГЭ. Все просто теряются в догадках - что могло толкнуть девушку на погибельный шаг.

Как говорят присутствовавшие при этом ЧП очевидцы, девушка воспитывается в многодетной семье, в которой четверо детей. Глава семейства с утра ушел на работу, мать отводила младших в детский сад, а сестра Анны к моменту происшествия уже ушла в лицей.

По страшному стечению обстоятельств, мама Анны стала свидетелем трагического падения своей дочери. Она вышла из подъезда дома именно в тот момент, когда девушка сделала роковой шаг в пустоту.

По информации правоохранительных органов, семья Анны Латюк относится к благополучным, никаких настораживающих сигналов о плохом семейном климате не было. Сама Анна была скромной и воспитанной девушкой, школьной активисткой, поддерживающей с одноклассниками хорошие отношения.

Представители следственных органов проведут опрос родных и близких погибшей школьницы, ее друзей и изучат переписку девушки в социальных сетях. Возможно, это сможет пролить свет на причины случившегося несчастья.