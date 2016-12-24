Мошенничество на 35 миллионов евро

Бывший вице-премьер правительства РМ Виктор Нечаев признал вину в афере с продажей поста губернатора Московской области

Скоро мы вновь увидим на федеральных телеканалах некогда известного мордовского ученого и политика Виктора Нечаева. Только вот повод будет совсем не радостный - уголовный. В суде будет рассматриваться дело о продаже Нечаевым поста губернатора Московской области - за 35 миллионов евро он обещал устроить своему «протеже» руководство столь завидной территорией. Но не срослось.

В МГУ им. Н.П. Огарева Виктор Нечаев долгие годы заведовал кафедрой промышленной электроники, а затем возглавлял Институт электроники и светотехники мордовского университета. Венцом же его карьеры в Мордовии стал пост вице-премьера республиканского правительства по науке и новым технологиям при Николае Меркушкине. Правда, потом с Николаем Ивановичем вышел разлад по причине закулисных коммерческих делишек Нечаева, и тому пришлось искать себе новое место работы. Оно отыскалось аж в Иркутской области. Виктор Нечаев в правительстве сибирского региона стал заниматься примерно тем же, чем занимался и в Мордовии, - развитием информационных технологий. Но там он всего лишь отсиделся пару лет на скудных информационных хлебах и метнулся через полстраны в кресло заместителя губернатора Новгородской области. Стал отвечать за привлечение инвестиций в экономику региона, что гораздо перспективнее - можно порулить финансовыми потоками так, что и сам в накладе не останешься.

На новом руководящем посту Виктор Анатольевич проявил свои таланты в полной мере. В сентябре 2014 года он приехал в Москву с рабочим визитом для встречи с сотрудниками Росавиации. И приехал не с пустыми руками. Но средь бела дня у входа в здание Департамента гражданской авиации двое неизвестных подошли к служебному автомобилю заместителя губернатора, в котором в тот момент находился только водитель чиновника. Открыв заднюю дверь автомобиля, мужчины поинтересовались, кого везет шофер. Получив ответ, они схватили с заднего сиденья портфель Нечаева и сбежали. Водитель безуспешно пытался догнать похитителей. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле «Инфинити» черного цвета. По словам заместителя губернатора, в портфеле было два его паспорта - заграничный и гражданский, пакет документов, подготовленных для переговоров о сотрудничестве с Росавиацией, и около 4 миллионов рублей его личных денег. Улавливаете? Привез в Москву документы о сотрудничестве с Росавиацией и 4 миллиона рублей. Показательная комбинация.

Весьма примечательными были и комментарии к этой новости:

- Теперь так взятки берут? Даже не подкопаешься. Украли, мол. И сумму назвал для отчетности.

Кстати, налетчиков тогда так и не нашли.

Окончательно же подкосили Нечаева другие истории. В августе 2015 года он был задержан в Москве за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, Виктор Нечаев и его сообщник провернули махинацию на 6,5 миллиона рублей. Вице-губернатор получил эти деньги, обещая закрыть дело в отношении бывшего ректора Московской академии водного транспорта Владимира Костина. Встретившись с родственниками ректора возле кафе «Калинка Джем» в столице, Виктор Нечаев объяснил, что для прекращения дела необходимо выплатить весьма крупную сумму. Посредником при этом выступал его сообщник, который выдавал себя за адвоката. Деньги были переданы, но обвиняемого в мошенничестве ректора в конечном счете признали виновным и осудили.

Другой эпизод мошенничества имеет отношение к руководителю Шимского района Новгородской области. Летом 2015 года Виктор Нечаев пригласил главу района к себе в кабинет и сказал, что знает о возбужденном против него уголовном деле - чиновника обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Нечаев намекнул, что может замять расследование, используя свои связи в силовых структурах. Но тертый районный калач не поверил нашему земляку и обратился в правоохранительные органы. Летом 2015 года в Москве Виктор Нечаев получил за свои «услуги» первый «взнос» в 47 тысяч долларов США и тут же был задержан сотрудниками ФСБ России. По приговору суда бывший мордовский чиновник получил тогда 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, которые отсидел не все - вышел по УДО.

Понятно, что после отсидки Виктор Нечаев не мог уже рассчитывать на государственную службу, а способности мастера закулисной интриги никуда не делись. Нужно было найти им применение. Только вот замахнулся наш комбинатор на слишком высокую цель - решил продавать сразу должности региональных губернаторов. И погорел он на обмане такого же «бесприютного чиновника», как и он сам, - бывшего заместителя губернатора Липецкой области Михаила Куржиямского (тот также сменил несколько руководящих постов в разных регионах). Куржиямский решил вернуться на государственную службу, и его свели с Виктором Нечаевым. Наш земляк в ходе беседы предложил свои услуги по продвижению «клиента» на пост губернатора Московской области. Он был готов устроить протекцию за 35 миллионов евро. Деньги огромные, но и регион - тучный с финансовой точки зрения, все окупится. А то, что эта должность уже занята Андреем Воробьевым, Нечаева ничуть не смущало. К решению вопроса он обещал подключить самого секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Куржиямский понял, что его пытаются банально развести на бабло, и пошел в ФСБ. В итоге 9 июня 2020 года во время передачи первой части гонорара Виктора Нечаева задержали. В ходе предварительного следствия он признал вину в содеянном. Сейчас его дело по обвинению в особо крупном мошенничестве направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.