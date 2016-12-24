Сокращаемся

За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей

Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности - об этом cвидетельствует свежее исследование РИА Новости. В стране зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда свое страшное слово сказал коронавирус. Он привел к росту смертности и к сильному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

Регионами - лидерами рейтинга по общему приросту численности населения стали Севастополь, где за три года отмечен рост на 16,8 процента, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента).

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный - на Чукотке (220 человек).

Но здесь надо пояснить, что общий итог учитывает и миграционный приток населения. Скажем, в Москве естественный прирост населения составил всего около тысячи человек, а миграционный - 147,9 тысячи.

Только в семи регионах страны общий прирост населения произошел в основном за счет естественных причин. Это отмечается в Дагестане, Чечне, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Наиболее неблагополучная демографическая ситуация сложилась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось за счет как естественной убыли, так и миграционного оттока.

Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (3,4 процента), Республика Коми и Мордовия (по 3,2 процента). В нашей республике авторы исследования насчитали сейчас 779 тысяч жителей. При этом за последние три года в Мордовии естественная убыль населения составила почти 16 тысяч человек. Миграционный баланс также оказался сильно отрицательным - минус почти 10 тысяч жителей.

Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в подвал рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло сильное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.

По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.

Аналитики отмечают, что влияние пандемии обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и провоцируя рост смертности и падение рождаемости. Среди основных тенденций - продолжение естественной убыли, слабый миграционный прирост, но и смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты.