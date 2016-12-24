Малые населенные пункты России подключат к высокоскоростному интернету

В этом году доступ к всемирной паутине получат населенные пункты, где проживают от 100 до 250 человек, в них установят 383 базовых станции. Пункты с населением от 250 до 500 человек получат 794 базовых станции и дополнительно 1525 точек доступа к интернету.

Также в малых поселениях с числом жителей от 100 до 500 будет подключена мобильная связь.

«Приоритет для нас – устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки, – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений».

Помимо этого, до конца текущего года к сети подключат все социально значимые объекты, среди которых образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления.

В Мордовии за предыдущие два года выход в онлайн получили 452 социально-значимых объекта, в планах – еще 503. Таким образом до конца этого года все объекты здравоохранения, образования, культуры и муниципального управления получат доступ в интернет.