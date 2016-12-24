Жанна Бадоева: «В Колумбии из-за ковида нас даже на кладбище не пустили!»

Зрители Первого канала тепло приняли передачу «Жизнь других» с Жанной Бадоевой в роли автора и ведущей. Теледива с опытом ведущей передачи о разных странах «Орел и решка» предложила формат, который сразу завоевал симпатии зрителей: она ездит по разным странам и рассказывает о том, как там устроен быт, какие там пенсии, роддома, школы и многое другое, то есть бытовые подробности о том, как живут другие. Казалось бы, пандемия коронавируса должна была уничтожить или, по крайней мере, остановить этот проект. Но, несмотря на закрытые границы и жесткие ограничения, введенные по всему миру, шоу продолжает сниматься и выходить в эфир!

Прислушиваясь к себе

- Жанна, во-первых, поздравляем вас с прошедшим днем рождения, который вы недавно отметили. Скажите, бывает так, что вы сами себе делаете какой-то подарок?

- Спасибо за поздравления! Что касается подарка для себя, то я его не делала, у меня нет такой традиции. Мне кажется, что мне должны дарить подарки, а я должна их принимать. Я могу сказать, что мне хотелось бы получить в этот день и как его провести, а остальные уже пусть думают, как это сделать! (Смеется.)

- Вы отлично выглядите. Какой у вас секрет сохранения красоты и стройности?

- Я думаю, что красота, фигура и другие визуальные моменты в первую очередь зависят от здоровья. Когда человек здоров - он молод, он энергичен, он красив. Если есть какие-то недомогания - не важно, физические или психологические, любые - они ведут за собой серьезные последствия. Принципиально важно для здоровья, что ты нормально спишь, ведешь активный образ жизни. Я никогда не сидела на диетах, ни в чем себя не ограничиваю - но я очень хорошо чувствую свой организм. Например, я серьезная кофеманка и пью кофе всегда и везде. Но если понимаю, что мой организм не хочет на данный момент этот напиток, то не буду его употреблять. Я слушаю свой организм. Питание - тоже основополагающее звено в хорошем самочувствии: человек должен понимать, что он ест. А в остальном… Косметология сейчас развита достаточно хорошо, и мы можем себе позволить все, что угодно, то, о чем наши мамы и бабушки даже не могли подумать. Но помните: что бы ты ни сделал снаружи - если внутри есть проблемы, то это будет выдавать твой возраст, состояние души. Все-таки все идет изнутри человека, внешнее - это только следствие того, как ты себя ощущаешь.

Любить свою работу

- Сегодня вы в одной стране, через несколько дней - в другой. Огромное количество перелетов, съемок и так далее...

- Буквально вчера вечером мы прилетели в три часа ночи на Мадейру, а до этого пять часов сидели на пересадке в аэропорту. Все рестораны в аэропорту закрыты, и ты просто сидишь на стульях и ждешь свой самолет. А до этого у нас было четыре дня съемок и тоже множество пересадок. И вот когда мы сейчас добрались до гостиницы, мне удалось пару часов поспать, а в семь утра у меня уже был подъем. А мне столько людей пишут: «О, я хочу иметь такую же работу, как у вас! Как же вам повезло!» И я в такие моменты думаю: «Если бы хоть один человек просто пожил хотя бы неделю в таком ритме, то он бы точно не говорил: «Хочу такую же работу!» Когда мы приезжаем в какую-то страну, у нас всегда есть местный «проводник», который нам помогает со съемками. Он живет в нашем графике от трех до пяти дней. И, честно сказать, уже на конец второго дня этот человек пребывает в шоке. Когда мы уезжаем на следующие съемки - все наши помощники отдыхают пару недель, чтобы прийти в себя. Но! Я хочу сказать, что в таком графике можно жить только в том случае, если ты получаешь сумасшедший кайф, если ты получаешь удовольствие от работы! Я когда-то общалась с врачом, который рассказал мне, что делал одну операцию двое суток без перерывов. Конечно, это сложно. Но он ни за что не бросит свою работу - потому что он ее любит и жить без нее не может! Я тоже - на своем месте и занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие и кайф. А все эти сложности я воспринимаю как особенности моей работы. Такие же сложности есть в любой работе - и чтобы преодолевать их, надо просто ее любить…

- Ваш идеальный выходной день: каким он должен быть?

- Проснуться с пониманием того, что не нужно никуда спешить и бежать. Можно взять собак, дочку и с мужем (только чтобы он не говорил про работу) пойти в бар, попить кофе. Могу домой прийти и уборку сделать, так как меня это хорошо отвлекает. А иногда мне надо побыть одной - полежать, почитать… Это очень важно для меня: время, проведенное с самим собой...

В адском режиме

- Жанна, вы много летаете сейчас - соответственно, надо везде сдавать тест на ковид. Не ведете ли подсчет: сколько раз вам его пришлось делать?

- Тест на ковид сейчас я делаю чуть реже, чем чищу зубы! (Смеется.) Честно - не считала. Бывают такие страны, что для того, чтобы вылететь, я делаю тест дома, прилетаю туда и снова там делаю тест в аэропорту, и через три дня, чтобы вылететь, я снова его делаю. Я уже хожу на тест - как воздухом дышу… (Смеется.)

- Сложно сейчас снимать программу такого формата в режиме множества ограничений и закрытия стран?

- Если совсем убрать все шутки, благодаря которым мы выживаем, то, честно сказать, сейчас не сложно, а максимально сложно и даже невозможно снимать тревел-проекты. Это связано не только с тем, что надо постоянно сдавать тест, а еще и с тем, что надо заполнять огромное количество документов, скачивать какие-то приложения для въезда и для выезда, получать какие-то разрешения. Плюс во всем этом надо разбираться и знать, что в какой стране можно, а что - нельзя. Билеты подорожали в два-три раза, нет прямых перелетов - надо делать постоянные пересадки, и так далее… В каждой стране мы сталкиваемся с тем, что практически не можем попасть ни в одно место, которое должно быть у нас в программе. По сценарию передачи мы же должны идти в госучреждения, а сейчас детские сады, роддома, школы - мало того что закрыты, так даже если они и работают, то не могут пустить ни одного посетителя! Например, в Колумбии нас даже на кладбище не пустили из-за ковида! Про элементарные вещи тоже не забывайте: иногда перекусить негде, потому что кафе и рестораны закрыты. На каждом шагу - вот такие «запятые», которые мы должны преодолеть. Я не жалуюсь - мы просто выкручиваемся, как уж на сковороде, думаем, как нам это обойти и снять сюжеты. Потому что телезрители не должны знать, как нам порой бывает сложно, что это съемочный процесс, который проходит в адском режиме, - они должны видеть те эмоции, которые мы хотели изначально дать в этой программе.

- Вы одно время снимали «Жизнь других» вдвоем с супругом. Сейчас что-то изменилось?

- Если группа может выезжать в какую-то страну - то она выезжает. Но если это европейская страна, то мы едем только вдвоем с мужем, и он опять спасает ситуацию.

- А легче с ним работать или, наоборот, сложнее?

- И легче, и сложнее. Легче - потому что мы оба максимально заинтересованы в этом и сделаем все, чтобы снять передачу. А минус знаешь, в чем? В том, что у нас не хватает ресурсов, чтобы выключиться из работы и поддержать друг друга. Сейчас вот я уже закончила съемку, пришла в отель, легла, а он еще снимает!..

Не уставать удивляться

- Какие города и страны зрители увидят в новых выпусках передачи «Жизнь других» в ближайшее время?

- Сейчас мы в Португалии на острове Мадейра, снимаем тут. Скоро зрители увидят передачи про Сицилию, Панаму, Белград. Сейчас такое время, к сожалению, когда нам планировать очень сложно: мы начинаем подготовку к съемкам в какой-то стране, и - раз - там поменялись правила, туда въезжать нельзя, раз - и они в «красной зоне»...

- Вы до сих пор удивляетесь фактам, которые узнаете во время съемок? Или уже вас сложно чем-то удивить?

- Конечно, удивляюсь. Наша жизнь настолько многогранна и интересна, что иногда какие-то вещи продолжают удивлять. Например, вот недавно мы были на Крите. И детей там в детских садах не кормят вообще - у нас такое вообще сложно представить! А они там находятся до четырех-пяти часов вечера. Мама ребенку поесть, попить дает с собой. Еду им там разогревают. То есть каждый приносит для себя то, что дали дома. Если мама не дала - ребенок будет ходить голодным… Нам только кажется, что все вроде понятно и ничего нового ты не увидишь, но в каждой стране таких нюансов на бытовом уровне всегда будет очень много... И ты знаешь, если бы я перестала удивляться, то, наверное, я бы не смогла снимать эту программу!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, пресс-службы Первого канала и из личного архива Жанны Бадоевой