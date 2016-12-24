Двойной удар

В Саранске выбрали Мисс университета
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Артём Здунов провёл совещание по паводковой ситуации в Мордовии
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...