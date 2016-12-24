Двойной удар

10 апреля Сборная Мордовии сыграет в товарищеском матче с ФК "Амкал". В 14.00, за два часа до игры, на главном стадионе республики будет работать выставка-продажа изделий народного творчества, кулинарная улица, разнообразные спортивные и интерактивные площадки. А так же жители и гости Саранска смогут подробно ознакомиться с предложениями Туристско-информационного центра Мордовии и ряда туристических агентств региона.

И здесь же, на мероприятии, желающие смогут записаться на бесплатные экскурсии по городу. Все пришедшие на праздник футбола станут участниками розыгрыша, где предусмотрены ценные призы от организаторов и партнеров.

На выставке-ярмарке все желающие смогут приобрести сувениры народного творчества, дегустировать блюда национальных кухонь трех культур Мордовии и современной кухни. Аниматоры, аквагрим, компьютерные и настольные игры, яркие выступления артистов, разнообразные фотозоны и другие активности будут ждать болельщиков. Ожидается и автограф-сессия от известных футболистов.



Вход на мероприятие от 50 рублей.

Приобрести билеты можно здесь: https://bileton.ru/widget/mordovia_arena…



10 апреля, Мордовия Арена, начало в 14.00. Мероприятие состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Дети до 14 лет допускаются на матч только в сопровождении взрослых.