Артём Здунов провёл совещание по паводковой ситуации в Мордовии



Врио Главы Мордовии Артём Здунов 5 апреля провёл оперативное совещание по паводковой ситуации с членами правительства и руководителем главного управления МЧС России по РМ.

Руководителю республики доложили о том, какая обстановка в районах Мордовии. Как отметил и.о. заместителя председателя Правительства – министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов, на территории республики отмечается неравномерное развитие половодья. - «Наблюдается подъем уровня воды от минимального в 5 см в Темникове на Мокше до максимального более 3 метров в поселке городского типа Тургенево на реке Алатырь. На пойму вода вышла в двух реках: Инсаре в Саранске и на реке Исса около села Паёво. Во всех остальных местах вода ниже неблагоприятного уровня. Ситуация везде контролируемая, хотя каждый день идет динамика на подъем. В целом прогноз пока стабильный, однако гидрометцентр прогнозирует возможность осадков 7,8,9 апреля. Эти дни могут стать самыми сложными».

По информации начальника главного управления МЧС по РМ Андрея Наумова, в двух населенных пунктах республики из-за затопления низководных мостов организованы лодочные переправы: в Киселевке Зубово-Полянского района и в Русском Маскине Краснослободского района.

Врио Главы республики поставил задачу перед Правительством и органами муниципальной власти усилить контроль за ситуацией в этих населенных пунктах, обратить самое пристальное внимание на проживающих там детей, инвалидов, пенсионеров, быть готовыми оказать всю необходимую людям помощь.

«С каждым человеком, кто остался в изоляции, надо связаться, - подчеркнул Артём Здунов. - Позвонить детям, позвонить инвалидам. Узнать, какая обстановка, все ли лекарства есть. И делать это каждый день. Здесь можно привлечь и волонтеров – они всегда готовы нам помогать».

Руководитель республики поручил обратить особое внимание на вопросы информирования населения и обратной связи при возникновении подобных ситуаций. В минувшие выходные в соцсетях появлялась информация о подтоплениях в некоторых населенных пунктах, при этом люди были предоставлены сами себе, у них не было номеров телефонов местных служб ЖКХ и экстренных служб, куда в случае необходимости можно было бы обратиться.