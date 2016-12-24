Для лучших региональных учебных заведений необходима федеральная поддержка

Образовательный центр для одаренных детей, который станет первым в регионе, появится в Ингушетии в 2022 году. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщила руководитель Минобразования республики Эсет Бокова.

«В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в нашем регионе появится первый центр для одаренных детей по аналогу образовательного центра «Сириус» в Сочи. Основными задачами центра являются выявление проявляющих выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том числе координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта», — сказала Бокова. По ее словам, в рамках федерально проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 105 образовательных учреждениях республики уже созданы новые места дополнительного образования.

«В Мордовии 11 лет существует Лицей для одаренных детей. Финансируется исключительно из регионального бюджета. Его профиль - физическое, математическое, химико-биологическое образование. Подготовлено более 60 золотых медалистов международных предметных олимпиад и турниров. Учатся дети и из других регионов. Лицей, обладая отличной материально-технической базой, входит в число ведущих школ страны по конкурентоспособности выпускников. Половина выпускников поступает в лучшие столичные вузы. Важно, чтобы и такие региональные учебные заведения получали федеральную финансовую поддержку», - отметил в своем комментарии для проекта «Экспертные клубы России» главный редактор газеты «Известия Мордовии» Олег Каштанов.