Мобильное приложение Почты России доступно жителям Мордовии уже при покупке смартфона

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С 1 апреля 2021 года покупатели новых смартфонов могут устанавливать мобильное приложение Почты России при первом же запуске устройства и сразу начинать пользоваться сервисами Почты. В прошлом году приложение Почты вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры РФ рекомендует устанавливать на смартфоны. Все приложения из этого списка войдут в агрегатор Минцифры Applist, который и предложит устанавливать приложение.
Мобильное приложение Почты России открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время клиентов и делают обслуживание более удобным. В приложении можно отследить отправления, оформить быстрое получение отправлений по электронной подписи без паспорта, оформить предоплаченные посылки для сдачи без очереди, вызвать курьера, получить актуальную информацию о работе отделений и многое другое.
В марте 2021 года количество уникальных пользователей приложения Почты России составляло 5,6 млн человек, пользователи оценивают его на 4.8 баллов из 5.
Чаще всего клиенты Почты России пользуются в приложении услугой по предзаполнению посылок, которая существенно экономит время. С её помощью клиент может самостоятельно оформить и оплатить посылку и без очереди сдать её в отделении. В 2020 году этой услугой пользовались на 24% чаще, чем годом ранее.
В 2020 году Почта России значительно увеличила функционал приложения и создала ряд дистанционных сервисов, которые оказались чрезвычайно востребованными в пандемию. В частности, появилась возможность оформить в приложении доставку заказов из почтовых отделений на дом и отправить посылку по номеру телефона. Каждым из этих сервисов в прошлом году воспользовались уже более 1 млн человек.
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