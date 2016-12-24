В России стартовал международный конкурс цифровых решений

Конкурс World AI&Data Challenge проводится Агентством стратегических инициатив уже в третий раз. Его глобальная задача заключается в поиске решений, как с помощью больших данных повысить качество жизни людей.

За время проведения конкурса на нем было представлено больше 100 решений, 20 из которых уже внедряются в 40 субъектах нашей страны. Все проекты сделаны на открытом коде, любое государство или компания могут внедрить понравившуюся практику у себя.

За предыдущие два года количество вовлеченных в конкурс дата-специалистов увеличилось в шесть раз. В прошлом году в нем приняли участие больше 6,5 тыс. разработчиков из 82 регионов России и 26 других стран.

В этом году участники будут разрабатывать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

«Мы уже привыкли к тому факту, что Россия входит в топ стран, которые диктуют цифровую повестку в части развития искусственного интеллекта, – заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. – И с вашей помощью мы надеемся это лидерство сохранить. В ближайшее время будет утвержден второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями Правительства и бизнеса. Также в этом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» около 6 млрд рублей бюджетных средств будут инвестированы в создание общественных дата-сетов, поддержку цифровых стартапов и обучение».

Конкурс состоит из трех этапов. На первом – регионы, страны и вузы выдвигают интересующие их проблемы на конкурс задач. На втором – команды специалистов участвуют в конкурсе решений по поставленным задачам. На финальном – постановщики задач совместно с разработчиками внедряют решения в регионах при поддержке международных экспертов.