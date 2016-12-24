Самовольное занятие земельного участка, последствия и ответственность.

Право собственности на землю закреплено законодательно. Любой участок находится либо в частной,либо в государственной или муниципальной собственности. Но нередко может возникнуть ситуация, когда физическое или юридическое лицо самовольно занимает чужую территорию. Такие действия нарушают положения Земельного, Гражданского, КоАП, а порой и Уголовного кодексов Российской Федерации.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации нет участков земли, которые числились бесхозными. Любой участок юридически имеет хозяина: это или частное лицо, или муниципалитет, то естьгосударство. Таким образом, земельный надел не может быть ничейным по определению.

Следующие обстоятельства квалифицируются как самовольное занятие чужой территории:

1) использование земельного надела в личных целях без разрешения собственника и информирования его об этом;

2) использование территории без оформления законного права владения или пользования: когда нет документов, на основании которых можно установить право собственности, аренды.

Не меньший риск на судебное преследование возникает, если появился конфликт из-за переноса забора или захвата прилегающей территории. Если соседский участок юридически оформлен владельцем, то пересечение границ оспаривается в суде.

Гражданско-правовые последствия при самовольном захвате не предоставляют никаких прав захватчику.

Это означает:

1) нарушитель не может совершать сделки по наделу, поскольку не имеет устанавливающих право документов;

2) обязанность по требованию собственника снести возведенные постройки. Большинство судебных споров связано с отказом захватчика убрать следы своей хозяйственной деятельности (статья 76 Земельного кодекса Российской Федерации). Если территория не очищается добровольно, то собственнику приходится прибегнуть к принудительному сносу;

3) собственник имеет право взыскать компенсацию, если земля использовалась для извлечения прибыли. Незаконное обогащение за счет использования чужой земли может стать основанием для искового требования.

Административная ответственность за самовольное занятие земельного участка выражается в штрафных санкциях различного размера, предусмотренных статьей 7.1 КоАП РФ. Если кадастровая стоимость участка определена и Росреестр располагает соответствующими данными, то штраф выносится в процентном соотношении к кадастровой стоимости. При отсутствии сведений о кадастровой стоимости, штраф налагается в фиксированном размере:

Физические лица –1-1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей, либо от 5000 до 10000 рублей.

Должностные лица –1,5-2% кадастровой стоимости, но не менее 20000 рублей, либо от 20000 до 50000 рублей.

Юридические лица –2-3% кадастровой стоимости, ноне менее 100000 рублей, либо от 100000 до 200000 рублей.

Наложение административного штрафа не исключает других мер ответственности. Собственник может пожаловаться на самовольный захват участка, путем подачи судебного иска с требованием возмещения понесенных убытков. Для суда имеетзначение, что виновность захватчика уже установлена, и он привлечен к административной ответственности. Уголовная ответственность за самовольный захват земли наступает, если установлен факт мошенничества или незаконного предпринимательства.