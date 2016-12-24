В Саранске 18 летняя девушка выпала из окна квартиры на 9 этаже

522 аварийные ситуации на объектах ЖКХ
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Утром 2 апреля в доме №20 на улице Сущинского в Саранске из окна квартиры на 9 этаже выпала девушка. После падения с огромной высоты она каким-то чудом выжила и была госпитализирована на машине скорой помощи в одну из городских больниц в критическом состоянии.
По уточненным правоохранительными органами данным, пострадавшей исполнилось всего 18 лет. Как говорят присутствовавшие при этом ЧП очевидцы, девушка воспитывается в многодетной семье, в которой четверо детей. Глава семейства с утра ушел на работу, мать отводила младших в детский сад, а сестра бедолаги к моменту происшествия уже ушла в лицей.
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