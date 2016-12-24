Розовые очки упали: бывший волонтер Навального рассказала, каково было работать в штабе оппозиции

Алёна Нарвская несколько лет жизни потратила на служение «светлым» идеалам, которые оказались ширмой для любителей комфорта, Макбуков и денег.

Подробности о настоящем отношении штаба Навального к своим волонтерам, «рабском» труде и разочаровании в интервью по ссылке: www.gazeta.ru/politics/2021/03/29_a_13539818.shtml​