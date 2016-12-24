Розовые очки упали: бывший волонтер Навального рассказала, каково было работать в штабе оппозиции

Зарплаты аграриев Мордовии будут расти
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Алёна Нарвская несколько лет жизни потратила на служение «светлым» идеалам, которые оказались ширмой для любителей комфорта, Макбуков и денег.
Подробности о настоящем отношении штаба Навального к своим волонтерам, «рабском» труде и разочаровании в интервью по ссылке: www.gazeta.ru/politics/2021/03/29_a_13539818.shtml
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»