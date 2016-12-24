«Гаражная амнистия» вступит в силу 1 сентября

Государственной Думой Российской Федерации23 марта 2021 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 1076374-7), получивший неофициальное название «гаражной амнистии».

Закон вступит в силу 1 сентября 2021 и будет действовать пять лет (до 1 сентября 2026 года).

«Закон о Гаражной амнистии позволяет одновременно оформить и земельный участок и находящийся на нем гараж», – разъясняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.

Закон распространяется на граждан.Предметом закона выступает гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до 30.12.2004 г.Гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент либо быть отдельно стоящими объектами. Закон будет распространяться на любые гаражи: как отдельно стоящие, так и гаражи в кооперативах, гаражных обществах и т.д.

Закон не будет распространяться на:

1) гаражи вспомогательного использования (рядом с индивидуальными жилыми домами, садовыми домами);

2) гаражи производственного назначения, гаражи, используемые для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

3) находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземные гаражи.

Гражданин, имеющий гараж (который подпадает под действие Закона) имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в случаях:

1) если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Для оформления документов гражданин подает в администрацию (г.о. Саранск или муниципальных районов республики) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка.Он прилагает документы о предоставлении или ином выделении земельного участка ему или кооперативу (организации), либо о возникновении права на использование такого земельного участка по иным основаниям (документ на землю).

В случае отсутствия у гражданина документов на землю к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

- заключенный до дня введения в действие ГрК РФ договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения;

- заключенный до дня введения в действие ГрК РФ договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, или документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. Это технический паспорт или кадастровый паспорт БТИ, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки до конца 2004 года.

Но и этих документов у гражданина может не оказаться. В таком случае Законом о гаражной амнистии установлено, что законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен перечень документов, которые могут быть представлены гражданами, если у них отсутствуют вышеуказанные документы, подтверждающие их коммунальные услуги или техническую инвентаризацию. Данный вопрос в Республике Мордовия (как и везде) пока не решен.

Также гражданин предоставляет технические документы:

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (заказывается у любого кадастрового инженера) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории;

- технический план гаража (заказывается у любого кадастрового инженера) (если гараж отсутствует на кадастровом учете).

Если участок выделялся кооперативу (организации), то также предоставляется решение собрания кооператива о распределении ему гаража (земельного участка) или справка о выплате паевых взносов.

Не имеет значение действительность гаражного кооператива (он может быть исключен из реестра юридических лиц), а также факт выхода гражданина из членов кооператива.

Закон распространяется также на наследников. Нужно представить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее права наследника на иное имущество наследодателя.

Закон также распространяется на «незаконных покупателей» гаражей, которые купили гараж по расписке (по договору), который не был узаконен его продавцом. В этом случае дополнительно должны быть представлены документы, подтверждающие передачу гаража от бывшего владельца.

Государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок, на котором расположен гараж, будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и государственной регистрацией права собственности гражданина на гаражУправлением Росреестра по Республике Мордовия по заявлению администрации, предоставившей гражданину земельный участок. Администрация при полученииот Управления выписок из ЕГРН на земельный участок и гараж обязана передать их гражданину.

Заявления об учете и регистрации администрация должна подать в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении земельного участка гражданину в собственность. В случае, если в указанный срок заявление администрацией не подано, гражданин вправе обратиться самостоятельно.

Что дополнительно изменено Законом о Гаражной амнистии?

1. Для металлических гаражей появилась возможность не оформлять аренду земельного участка под ним, а использовать земельный участок без оформления прав на него. В данном случае в администрации необходимо будет получить разрешение на использование земельного участка.

2. Гражданин вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок и в случае если на нем расположен металлический гараж, возведенный до января 2005 года. Но для этого такой земельный участок должен быть на территории, которая ранее предоставлялась на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого он является. То есть здесь без изначальных документов на землю одними документами о коммунальных услугах и технических присоединениях не обойтись.