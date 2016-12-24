Ключевые тезисы по совещанию с членами Правительства России

31 марта Владимир Путин провел совещание с членами Правительства России. Основной темой стало финансирование программ развития регионов. На мероприятии с докладами выступили губернаторы новой волны – губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов.

· Выступления губернаторов новой волны на совещании Правительства России с основными докладами по важнейшей теме регионального развития подчеркивают особое доверие Президента к такому типу руководителей. Губернаторы новой волны эффективны, решают проблемы и близки к людям, они работают на одной волне с главой государства.

· Начавшаяся в пандемию передача губернаторам дополнительных полномочий продолжается. Компетентность и предложения Алексея Текслера (финансовое развитие регионов), Глеба Никитина (развитие инфраструктуры) и Артёма Здунова оказываются востребованными на федеральном уровне, в том числе и на уровне Госсовета, где губернаторы новой волны являются руководителями комиссий.

· С ротацией в губернаторском корпусе, ростом качества управления в регионах благодаря становлению стандарта губернаторов новой волны - будет расти роль губернаторского корпуса в решениях самого высшего уровня. Это является следствием эффективности новой кадровой политики Президента России.

Комментарий руководителя департамента региональных программ ЭИСИ по совещанию с членами Правительства России

Дарья КИСЛИЦЫНА, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ

«Выступления губернаторов новой волны на совещании Правительства России с основными докладами по важнейшей теме регионального развития подчеркивают особое доверие Президента к такому типу руководителей. Губернаторы новой волны эффективны, решают проблемы и близки к людям, они работают на одной волне с главой государства.

Начавшаяся в пандемию передача губернаторам дополнительных полномочий продолжается. Компетентность и предложения Алексея Текслера, Глеба Никитина и Артема Здунова оказываются востребованными на федеральном уровне. Владимир Путин даже пригласил губернаторов новой волны стать своеобразными соавторами Послания Федеральному собранию - прислать информацию о необходимых мерах финансовой поддержки и предложения по реструктуризации кредитов.

С ротацией в губернаторском корпусе, ростом качества управления в регионах благодаря становлению стандарта губернаторов новой волны - будет расти роль губернаторского корпуса в решениях самого высшего уровня. Это является следствием эффективности новой кадровой политики Президента России».