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Ключевые тезисы по совещанию с членами Правительства России
31 марта Владимир Путин провел совещание с членами Правительства России. Основной темой стало финансирование программ развития регионов. На мероприятии с докладами выступили губернаторы новой волны – губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов.
· Выступления губернаторов новой волны на совещании Правительства России с основными докладами по важнейшей теме регионального развития подчеркивают особое доверие Президента к такому типу руководителей. Губернаторы новой волны эффективны, решают проблемы и близки к людям, они работают на одной волне с главой государства.
· Начавшаяся в пандемию передача губернаторам дополнительных полномочий продолжается. Компетентность и предложения Алексея Текслера (финансовое развитие регионов), Глеба Никитина (развитие инфраструктуры) и Артёма Здунова оказываются востребованными на федеральном уровне, в том числе и на уровне Госсовета, где губернаторы новой волны являются руководителями комиссий.
· С ротацией в губернаторском корпусе, ростом качества управления в регионах благодаря становлению стандарта губернаторов новой волны - будет расти роль губернаторского корпуса в решениях самого высшего уровня. Это является следствием эффективности новой кадровой политики Президента России.
Комментарий руководителя департамента региональных программ ЭИСИ по совещанию с членами Правительства России
Дарья КИСЛИЦЫНА, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ
«Выступления губернаторов новой волны на совещании Правительства России с основными докладами по важнейшей теме регионального развития подчеркивают особое доверие Президента к такому типу руководителей. Губернаторы новой волны эффективны, решают проблемы и близки к людям, они работают на одной волне с главой государства.
Начавшаяся в пандемию передача губернаторам дополнительных полномочий продолжается. Компетентность и предложения Алексея Текслера, Глеба Никитина и Артема Здунова оказываются востребованными на федеральном уровне. Владимир Путин даже пригласил губернаторов новой волны стать своеобразными соавторами Послания Федеральному собранию - прислать информацию о необходимых мерах финансовой поддержки и предложения по реструктуризации кредитов.
С ротацией в губернаторском корпусе, ростом качества управления в регионах благодаря становлению стандарта губернаторов новой волны - будет расти роль губернаторского корпуса в решениях самого высшего уровня. Это является следствием эффективности новой кадровой политики Президента России».
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