Детальный анализ

Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики



31 марта Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в расширенной коллегии Министерства промышленности, науки и новых технологий РМ. На совещании выступил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпрома России Виталий Хоценко, а представители регионального отраслевого министерства, руководители крупнейших производств республики подвели итоги годовой работы.



Артём Здунов обратил внимание, что в промышленности трудятся до четверти всех занятых в регионе и отметил ряд принципиальных тем, которые необходимо детально обсудить на коллегии. В первую очередь – это вопросы собственности и управления предприятиями. Необходимо знать, кто является бенефициарами, кто отвечает за трудовые коллективы. Проблемой становится большое количество переходов прав собственности, что мешает предприятиям полноценно развиваться.

Второе важнейшее направление – реализуемые стратегии сбыта предприятий. Минпрому РМ поручено оказать заводам помощь в решении этих вопросов.



«К примеру, Саранский телевизионный завод. По поступившей информации, ряд заказов может быть переведен на площадку в другой регион – и здесь нам нельзя быть пассивными. Имея такой трудовой коллектив, мы можем потерять заказы, - выразил обеспокоенность Врио Главы Мордовии. – Но от Минпрома я пока никаких сигналов не получал, а ведь нужно действовать, определиться по вопросам взаимодействия с новым собственником этого предприятия».



Также руководитель республики призвал отраслевое министерство определиться по системе управления «Электровыпрямителя» и по его сбытовой стратегии. То же самое касается и «Лисмы» - предприятие имеет огромную производственную инфраструктуру, но понятных перспектив развития пока у него нет. Обратил внимание руководитель региона и на стратегию развития «Ламзури». Кондитерская фабрика уже долгое время имеет финансовые проблемы, регулярно при этом получая бюджетные дотации. «Это одно из предприятий, которые постоянно требуют финансовую помощь. Туда направлены большие деньги, но фабрика постоянно находится в кризисе. Что там происходит – разбирайтесь, из этой ситуации надо выходить», - поручил Артём Здунов.



Еще одна структура, требующая детального анализа, - Корпорация развития РМ. Врио Главы Мордовии поручил провести инвентаризацию: сколько средств было направлено туда, какова их возвратность, как работают предприятия после получения господдержки.



Кроме того, Артём Здунов отметил необходимость предоставления подводящей инфраструктуры к новым производственным площадкам тех предприятий, которые готовы развиваться. Это «Биохимик», стекольный завод и ряд других. Минпром должен держать этот вопрос на постоянном контроле, чтобы не возникало никаких задержек при реализации новых инвестпроектов.

Отдельный акцент руководитель республики сделал на вопросе увеличения темпов роста заработной платы на промышленных предприятиях, дав поручение также проанализировать, как собственники работают над повышением благосостояния своих работников.