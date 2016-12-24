Общественные территории для благоустройства в Саранске выберут c помощью интернет-голосования

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С 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства году в Саранске в 2022. Финальный этап голосования будет проходить на специализированной Интернет-площадке - 13.gorodsreda.ru. Свой голос за ту или иную территорию может отдать каждый горожанин в возрасте с 14 лет.

Выбирать можно из трех вышедших на финальное голосование территорий:

- сквер Подольских курсантов на ул. Гагарина-Комарова
- бульвар Эрьзи
- набережная р. Саранки

В период проведения голосования в помощь жителям Саранска будут работать волонтеры. Они расположатся в каждом из районов города, в четырех крупнейших торговых центрах: «Глобус», «Макс», «РИО» и «Сити-Парк». В настоящее время вести эту работу изъявили желание около 200 человек, из которых будет выбрано 72 волонтера. В их обязанности будет входить проведение разъяснительной работы о голосовании и оказание помощи работы с мобильным приложением.

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