Саранский аэропорт перешел на летнее расписание

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C 28 марта самолеты «Аэрофлота» начали летать в Москву (Шереметьево) в 12.30.

С 1 апреля «ИрАэро» по понедельникам меняет время вылета из Саранска в Санкт-Петербург на 13:20.

В свою очередь, авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы из Саранска в Краснодар по средам и воскресеньям - вылет в 16:30.
Также откроется второй рейс по маршруту Москва - Саранск - Москва. Самолеты авиакомпании «Ред Вингс» будут взлетать из аэропорта Домодедово в 16:55 и приземляться в Саранске в 18:20. Обратно из столицы Мордовии борт будет отправляться в Москву в 19:00 с расчетным временем прибытия в 20:25.

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