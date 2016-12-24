Проекты по благоустройству территорий в республике должны быть выполнены до 1 сентября

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Очередное совещание по реализации в республике национальных проектов провел на прошедшей неделе Врио Главы Мордовии Артём Здунов.
Руководители Минстроя и МинЖКХ региона доложили о проведенной работе, были заслушаны и главы муниципальных образований, в частности тех, где допущены отставания от плановых сроков начала работ.
Как выяснилось, до сих пор хромает качество подготовки документации для торгов и при заключении контрактов, особенно - в муниципалитетах. Например, по словам первого заместителя главы Рузаевского муниципального района Владимира Чудайкина, только по одному проекту благоустройства было получено 88 замечаний, которые впоследствии удалось устранить. Однако это на целый месяц увеличило срок получения разрешительной документации. Похожая ситуация складывается и в ряде других районов. Артём Здунов подчеркнул, что вопросы качественной и своевременной подготовки материалов для реализации нацпроектов должны быть взяты на особый контроль: «Любые ошибки или недочеты при оформлении отодвигают сроки начала работ на месяц, два - это уже критично, такого допускать нельзя!»
Также было озвучено, что все проекты, касающиеся благоустройства дворов, общественных территорий, парков и скверов, необходимо завершить до 1 сентября, чтобы жители муниципалитетов смогли по теплой и сухой погоде оценить качество и объем выполненных работ.
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