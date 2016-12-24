Прекращено движение транспорта по низководному мосту через р. Инсар

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В Саранске для обеспечения безопасности населения и пропуска весенних вод на реке Инсар с 30 марта до 30 апреля текущего года временно прекращено движение транспортных средств по мосту через р. Инсар по ул. Рабочей.

На этом участке на период прекращения движения будут установлены соответствующие временные дорожные знаки и технические средства дорожного движения.

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