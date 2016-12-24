Прекращено движение транспорта по низководному мосту через р. Инсар

«Три фазы» навсегда
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
В Саранске для обеспечения безопасности населения и пропуска весенних вод на реке Инсар с 30 марта до 30 апреля текущего года временно прекращено движение транспортных средств по мосту через р. Инсар по ул. Рабочей.
На этом участке на период прекращения движения будут установлены соответствующие временные дорожные знаки и технические средства дорожного движения.
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Лидер Мордовии выступил на заседании совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин получил 8 лет колонии строгого режима
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...