Ученики Республиканского лицея отличились на Всероссийской олимпиаде по химии

28 марта в онлайн-режиме были названы имена дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, прошедшего с 20 по 26 марта в Белгороде. Участие в состязании приняли около 300 юных химиков из 59 регионов России. Мордовию представляла команда из 16 учеников Республиканского лицея.

На протяжении трех дней подряд ребята решали теоретические задачи и проводили практические эксперименты. По итогам напряженного интеллектуального соревнования наши лицеисты были удостоены 7 дипломов!

Абсолютный победитель: Михайленко Владимир, 10Б (Самарская область, г. Самара). Призёры: Шелобков Михаил, 10Б (Самарская область, г. Самара), Зиязетдинов Алмаз, 10Б (Республика Удмуртия, г. Ижевск), Касаткин Кирилл, 11Б (г. Саранск), Тарасов Вадим, 11А (г. Саранск), Клякин Федор, 11Б (г. Саранск), Вяльшина Алина, 11Б (Рузаевский район, г. Рузаевка).

Абсолютный результат в параллели 10 классов позволил Владимиру Михайленко войти в состав национальной сборной команды России для участия в 55-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Олимпиада состоится с 20 по 26 апреля 2021 г. в онлайн-режиме. Также Владимир Михайленко вошел в состав кандидатов в национальную сборную команду России для участия в 53-й Международной олимпиаде по химии, которая тоже пройдет в онлайн-режиме с 25 июля по 2 августа 2021 г.