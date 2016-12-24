Индексация для пенсионеров

В Мордовии прибавку к пенсии ждут 22351 человек

С 1 апреля на 3,4% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. Индексация будет проведена всем получателям этого вида пенсий, вне зависимости от факта работы (то есть повышение коснется как работающих пенсионеров, получающих государственные и социальные пенсии, так и неработающих).

Получателями государственных пенсий являются военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей; федеральные государственные служащие; участники Великой Отечественной войны; вдовы и родители погибших военнослужащих; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; граждане из числа работников летно-испытательного состава и т.д.

Средний размер государственной пенсии в республике после индексации составит 10977 руб.

Наибольшее увеличение пенсий (в среднем на 501 рубль) ожидается у участников ВОВ, которые являются получателями двух пенсий.

Что касается социальной пенсии, то в Мордовии ее средний размер увеличится на 303 рубля и составит 9210 рублей.

Социальная пенсия устанавливается в связи с необходимостью предоставления материальной поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери кормильца тем гражданам, которые не приобрели по каким-либо причинам права на страховую пенсию.

С 1 апреля повышению подлежат также размеры дополнительного материального обеспечения, которое устанавливается за особые заслуги.

Такое дополнительное материальное обеспечение получают: Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреаты государственных премий СССР и РСФСР, лауреаты Ленинской премии, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Напомним, с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3 процента.

С 1 февраля на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата.

В августе Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавшим в 2020 году пенсионерам.