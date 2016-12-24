«Премия МУЗ-ТВ»

Награждение лучших певцов и музыкантов страны состоится 4 июня

Как уже не раз было сказано, одной из сфер, наиболее пострадавших от пандемии, стал шоу-бизнес. И российский в том числе. Из-за ковидных ограничений по всей стране были отменены тысячи концертов, а артисты практически год сидели без заработка. Кроме того, были отменены многие публичные мероприятия - в том числе и такое яркое событие, как церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ». Так заведено, что самой церемонии предшествуют несколько мероприятий, где организаторы сообщают самим звездам и представителям прессы важную информацию. И самое первое из них - пресс-завтрак, который в нынешнем году прошел в ресторане в центре Москвы. Было объявлено, что в нынешнем году награждение лучших певцов и музыкантов страны состоится 4 июня. И впервые в истории премии оно будет проведено по итогам двух лет.

Одним из первых в ресторан прибыл Дима Билан. Он был немного возбужден, и вскоре стала ясна причина такого состояния артиста: рано утром его разбудил… потоп! У артиста - просторный загородный коттедж, в который он не так давно переехал. Виной потопа стал прорыв внутренних коммуникаций.

- Я еще не разобрался, что там конкретно произошло: то ли стояк прорвало, то ли кран сорвало, - рассказывал Дима. - Но я проснулся, а вокруг меня - океан! Срочно вызвал аварийную службу, и вот с утра перекраиваю все свои планы на день, чтобы все это лично контролировать и чтобы мой дом без меня никуда не уплыл! (Смеется.) В данный момент на аварийном объекте сидят мои родители - они живут в 15 минутах езды от меня, я им с утра позвонил, и они быстро приехали. Ущерб пока не считал, но паркет точно придется менять… Неприятно, конечно: новый дом, только что сделал ремонт - и все замочило... Ищу плюсы. Например, радуюсь, что ноутбуки мои не замочило… Да и вообще поводов для радости хватает: уже весна, и мы наконец-то, кажется, начинаем жить нормальной жизнью! У меня вот скоро гастроли начинаются - год никуда не выезжал с сольными концертами! А с потопом мы уж как-нибудь разберемся…

Ксения Собчак на мероприятии появилась вместе с видеоблогером Диной Саевой. Эта девушка хорошо известна молодому поколению: она не только является обладательницей одного из самых популярных аккаунтов в социальных сетях и зарабатывает миллионы на своих подписчиках, но уже и выступила как певица. Именно про нее Ксения Собчак и делает свою очередную передачу, а приехать на мероприятие вместе с ней - часть сценарного хода. Впрочем, девушка держалась очень скромно, и если Ксения смело заняла место посередине гостевого стола, то Дина тихо сидела где-то в сторонке.

Отдельно стоит сказать о наряде Собчак. Для утреннего завтрака Ксения выбрала вязаный зеленый костюм, который не только облегал фигуру, но и продемонстрировал идеальный пресс ведущей.

- Не зря я сегодня так оделась, - крутилась перед камерами Собчак. - Да, я похудела. Точнее, мне просто пришлось это сделать. Мне уже в этом году столько раз сказали, что я беременна! Я же не могу всем объяснять, что Ксения Анатольевна просто очень любит поесть. Пришлось следить за собой. Вот похудела на пять кило. Установила себе приложение на телефон, считаю калории. В планах - сбросить еще несколько килограммчиков...

Поскольку многие приглашенные звезды давно знакомы между собой, то при встрече кинулись расспрашивать друг друга о новостях, происшедших в их жизни за время, пока они не виделись. И попутно делали фотографии, селфи и снимали видео на свои телефоны и тут же выкладывали все это в социальные сети.

Причем самым скромным в этом плане оказался Александр Ревва: шоумен сделал несколько кадров - и убрал мобильный в карман.

- Я не часто пользуюсь социальными сетями, - поделился Александр. - Выкладываю - потому что понимаю, что это некий такой дайджест моей жизни. Поклонникам интересно, что в ней происходит, поэтому что-то приходится делать в онлайне. Но все же важно сохранить себя офлайн. Мы с семьей даже устраиваем «цифровые детоксы» - дни без интернета. Потому что иначе в какой-то момент ты перестаешь жить на этой планете и поселяешься в виртуальном мире - в социальных сетях…

Наконец на мероприятии были оглашены номинации. Их в этот раз стало меньше. Оставили: «Лучшее видео», «Лучшая песня», «Лучший альбом», «Прорыв 20/21», «Лучшее женское видео», «Лучшее мужское видео», «Коллаборация 20/21», «Лучший поп-коллектив», «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница».

Организаторы пообещали, что церемония в нынешнем году станет еще ярче и насыщеннее. Обещают и необычные номера. Хотя после того, как Ксению Собчак сжигали, а Ольгу Бузову практически сажали на кол, сложно придумать что-то более крутое - но пообещали, что оно точно будет.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и пресс-службы телеканала МУЗ-ТВ