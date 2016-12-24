Сергей Агапкин: «Я не соглашаюсь на те проекты, которые мне неинтересны»

Для тех, кто еще не видел передачу «Формула еды» на телеканале «Россия», поясним: ее ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже путешествуют по стране в поисках самых качественных и вкусных отечественных продуктов. И в каждом выпуске рассказывают много нового и интересного о том, чем мы богаты, подчас об этом даже не догадываясь.

Самого же Сергея Агапкина представлять телезрителям не имеет смысла: уже больше десяти лет он вместе с Михаилом Полицеймако ведет на этом же телеканале «Россия» передачу «О самом главном», посвященную проблемам здоровья. Причем Агапкин, в отличие от Полицеймако, не просто ведущий, а профессиональный врач, кандидат психологических наук, ректор Института традиционных систем оздоровления и председатель Московского йогатерапевтического общества.

«С оптимизмом смотрим на рейтинги»

- Сергей, поздравляем вас с новым сезоном передачи «Формула еды». Было ли что-то новое именно для вас, узнали ли вы сами что-то необычное и интересное на съемках выпусков?

- На самом деле было много интересного. Я, например, ни разу до этого не видел, как выращивают шампиньоны в промышленных условиях. Это весьма познавательно. Еще я увидел, как в России делают хороший сыр. Я немного скептически относился к этой истории. Просто у нас не было той многовековой традиции сыроварения, как в Европе - в сравнении с Италией, Францией и Испанией, где сыры делают уже довольно давно. Но когда мы во время съемок столкнулись в Самаре с производством сыра - это было феерично! Их сыры не уступают западным и, что вдвойне прекрасно, при этом по ценам получаются дешевле!

- Много ли заблуждений о продуктах вы развеете в новых выпусках? Какое самое распространенное?

- Сложно сказать, потому что каждая программа посвящена отдельному продукту, и не может быть какого-то общего заблуждения, например, для сосисок и того же сыра. Это уникальные вещи в какой-то степени.

- Вы сами с удовольствием ездите по стране? Какие города произвели на вас впечатление?

- На меня приятное впечатление производят люди. Что касается городов, то это в значительной степени зависит от того, в какую погоду ты туда попадешь, и от других обстоятельств тоже. Мы приехали, например, в Санкт-Петербург - а там был собачий холод, и даже в сравнении с Сибирью, где в минус 40 все было нормально, там даже минус 10 - это был ад! Или, например, в Самару мы приехали, а там сначала была оттепель, а потом морозы, и набережная превратилась в каток, по которому нельзя было ходить… Но на самом деле все это не так важно - потому что, когда ты общаешься с людьми, все эти трудности уходят на второй или даже на третий план и не воспринимаются уже так остро. Ты мог проехать 200-300 километров и, конечно, устал - но когда с людьми общаешься, все это отпускает и забывается...

- Проект «Формула еды» будет продолжаться? Есть задумки для нового сезона?

- Конечно! Пока мы с оптимизмом смотрим на рейтинги, и выпуски планируются по расписанию - процесс идет. Проект будет идти и в апреле, и в мае, и в июне...

«Довожу сценаристов до белого каления»

- А у вас есть какие-то задумки или идеи для других проектов?

- Я в этом смысле не медийный человек - я не выдумываю и не создаю проекты. Когда меня приглашают в них участвовать и они мне нравятся, то я соглашаюсь, если нет - отказываюсь. И если я на какой-то проект уже подписался, то я тоже отвечаю за внутреннее наполнение. И очень активно участвую в том, чтобы тема, которую мы берем, была максимально освещена.

- Я как раз хотела вас спросить об этом. Как я понимаю, вы принимаете участие именно в создании передач, их наполнении, выборе тем, а не просто выступаете, так сказать, «говорящей головой»?

- Вы себе даже не представляете, насколько я не «говорящая голова»! (Улыбается.) Я на этапе написания сценария очень тяжел для людей, которые этим занимаются. Сценарист ведь в первую очередь отвечает за художественную ценность текста, при этом он может не очень хорошо разбираться в фактической стороне той или иной темы. А у меня все наоборот, и я просто довожу сценаристов до белого каления, требуя сделать безупречный с научной точки зрения сценарий - например, расписать содержание витаминов и микроэлементов в том или ином продукте, пользоваться научной литературой для написания сценария…

- Сценаристов тоже можно понять: ведь вся эта информация должна быть интересно подана зрителям, а если сухо излагать научные данные - может получиться скучно.

- Я абсолютно согласен с этим, но ничего с собой сделать не могу. Я не могу допустить, чтобы какая-то непроверенная или неточная информация попала к зрителю. У меня нет на это морального права.

«Каждый новый штамм - это незнакомец»

- Сергей, мы год живем в условиях пандемии коронавируса. Сложно было работать в этот период?

- Я бы сказал, что этот период не закончился - хотя в нашей стране сейчас в связи с вакцинацией ситуация улучшается, что не может не радовать… Сложная на самом деле тема. Есть немало людей, которые не очень хорошо понимают, что в действительности происходит. Я в интернете видел какие-то истории, что кто-то ругается на врачей: «Вот этот сказал одно, а вот этот - другое, а третий сначала сказал так, а теперь говорит иначе. Вот они какие нехорошие и всех путают!» А просто люди не совсем понимают, что в реальности врачи столкнулись с неизвестностью, с незнакомым вирусом. Хотя, конечно, про коронавирусы известно давно, но каждый новый штамм - это незнакомец, и данных для каких-то утверждений нет, первое время все на уровне гипотез и предположений…

- Всех волнует вопрос: будет ли у нас третья волна - или все-таки вакцинация нас от нее как-то может уберечь?

- Я думаю и верю, что да, сможет. Тот же «Спутник», например, продемонстрировал хорошую устойчивость к британскому штамму. Поэтому я думаю, что это хорошо сработает.

- Скажите, а вам встречаются люди, которые до сих пор говорят: это все ерунда, или считают, что это какой-то всемирный заговор?

- Я уже читал много разных вариантов теории всемирного заговора… Есть кто-то, кто считает, что коронавируса нет, кто-то - что коронавирус есть, но его вывели искусственно, и так далее... Версий множество. Но опять же, это все следствие того, что есть дефицит информации, недостаточно данных для того, чтобы что-то утверждать или чтобы что-то опровергать. И вот в такой неопределённости всегда возникает большое количество разных мнений, каждое из которых имеет право на существование, пока его не опровергли. У меня есть подозрение, что реально рассказать что-то о коронавирусе можно будет только лет через десять. Когда уже пройдет время и данные будут обработаны и проанализированы, и тогда можно будет делать выводы.

«Мне «настраиваться» не надо»

- Вы продолжаете вести передачу «О самом главном», и теперь у вас еще и «Формула еды». Сложно совмещать столь разные проекты?

- Это как раз затратно с точки зрения времени. «Формула еды» снимается долго: получасовую программу мы снимаем три полных дня.

- Как настраиваетесь на сложный рабочий день?

- Я не настраиваюсь. Настраиваться надо тогда, когда работа тебе не интересна, тебя не привлекает, и непонятно, зачем ты на это вообще подписался. В этом случае человеку нужна дополнительная «настройка». Мне в этом смысле «настраиваться» вообще не надо: я просто не соглашаюсь на те проекты, которые мне неинтересны.

- Вы давно занимаетесь йогой. Скажите, в каком возрасте не поздно начинать?

- Один из моих преподавателей на этот вопрос отвечал так: «Если вы можете лечь на спину, вытянуть руки перед собой и вам ничего не мешает - то вы можете заниматься йогой». Когда его спросили: а, собственно, в чем смысл этого действа - он ответил: «Значит, вы не в гробу - и, значит, можете заниматься!»

Валерия Хващевская, фото пресс-службы телеканала «Россия»