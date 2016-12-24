В Мордовии Почта России готова работать в условиях половодья

В Мордовии сотрудники Почты России тщательно подготовились к работе в условиях паводка, чтобы социальные выплаты, корреспонденция и подписные издания во все населенные пункты республики были доставлены в срок.

По информации регионального подразделения МЧС, весеннее половодье на территории региона произойдет в середине апреля. При подготовке к паводку почтовые работники сотрудничают со спасателями и администрациями муниципальных районов. В случае необходимости почтальоны будут попадать в отрезанные водой населенные пункты на водном транспорте МЧС и лодках жителей, как это было в прошлые годы. Чаще всего почтовикам помогают жители Ичалковского, Темниковского и Краснослободского районов. Понимая необходимость почтовых услуг для односельчан, владельцы плавсредств оказывают помощь почтальонам на добровольной основе.

«Наработки на случай половодья мы применяли уже не раз. Например, в Темниковском районе из-за подтопления моста через Мокшу изменяли маршрут доставки почты в село Пурдошки. В Краснослободском районе пенсию и корреспонденцию в отрезанное водой село Русское Маскино доставляли на лодках. А в 2012 году лодку освоила почтальон Саранска, маршрут которой проходит по частному сектору на Посопе. Опыт прошлых лет показал, что основательная подготовка к работе в половодье позволяет исключить сбои в обслуживании жителей», - отмечает директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.

Водители и почтальоны проинструктированы о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а работники отделений связи прошли тренинг по эвакуации. Все почтальоны получили резиновые сапоги и спецодежду. Для жителей территорий, труднодоступных в период паводков, почтовики создали в отделениях связи запас продуктов питания и других товаров.