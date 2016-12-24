Сельская ипотека превратилась в «пригородную»

По данным Счетной палаты, льготная ипотека оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов, сообщает ТАСС. Как в свою очередь отметила член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, результаты неудивительные, учитывая, что финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» было сокращено в пять раз от изначально заявленного.

По данным Счетной палаты, анализ реализации программы льготной ипотеки за первые девять месяцев 2020 г. показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы составила лишь 4,4 и 12% соответственно.

«Раньше действовала подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», по ней приоритет в получении социальных выплат отдавался молодежи. Сейчас его нет, как нет и понимания, удастся ли молодому специалисту, приехавшему работать на село, дождаться своей очереди на получение выплаты из-за резкого сокращения финансирования», – говорит Оглоблина.

На смену социальным выплатам пришла сельская ипотека. Однако зачастую ее участниками становятся не сельские семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а городские жители, которые могут себе позволить построить дом в пригородных районах, приобрести квартиры в новостройках на окраинах крупных городов. Например, в Рязанской области 70% выданных льготных ипотечных кредитов приходится на Рязанский район, при этом большая часть из них выдана на приобретение квартир в 18–24-этажных новостройках на границе областного центра.

«В это время селяням, которые хотят построить собственное жилье, очень сложно получить кредит на строительство или завершение строительства частного дома. Например, частая проблема – нехватка подрядных организаций, готовых строить в отдаленных селах и работать на чрезмерно строгих условиях банков», – отмечает координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития».

Решением может стать отказ от обязательного участия подрядной организации в строительстве домов, предоставление возможности самостоятельного строительства и использования кредита на покупку строительных материалов.

По мнению общественницы, «сельскую ипотеку» не следует рассматривать как единственный инструмент развития жилищного строительства на селе.

«Основным механизмом должны оставаться социальные выплаты, при этом финансирование этой формы поддержки нужно вернуть на уровень 2019 года. А в рамках программы наряду со строительством жилья, предоставляемого по договорам социального найма, необходимо создать механизм обеспечения служебным жильем, в первую очередь – для работников социальной сферы», – резюмировала Оглоблина.