Маршруты для населения

Артём Здунов провел совещание по развитию пассажирских перевозок в районах республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 марта провел совещание по развитию пассажирских перевозок по автобусным маршрутам в районах республики. Ранее руководитель республики поручал Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ проанализировать существующую систему организации перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам и представить предложения по повышению их эффективности.

И.о. министра Виктор Цыганов представил на рассмотрение новую модель пассажирских перевозок по автобусным маршрутам на территории республики (за исключением городского округа Саранск) на 2021-2023 годы. Новая модель предусматривает увеличение числа населенных пунктов, охваченных регулярными перевозками, корректировку графиков существующих маршрутов, внедрение системы контроля за перевозками через цифровой сервис «Управление транспортом».

Врио Главы республики подчеркнул: организация автобусных маршрутов должна максимально учитывать интересы населения. «Чтобы транспорт не ходил порожняком, а ходил там, где людям это действительно нужно – доехать до ФАПа, больницы, школы. В одном из районов, например, просили, чтобы можно было доехать до училища. Касается это, прежде всего, льготных категорий граждан», - подчеркнул Артём Здунов.

По словам и.о. министра, во взаимодействии с главами муниципальных районов маршруты были проанализированы, в новой модели их график существенно скорректирован с учетом работы медицинских и социальных учреждений, а также с учетом работы рынков в райцентрах.

«В результате транспортным обслуживанием будет обеспечено 776 населенных пунктов, при этом дополнительный охват населения составит 97 тысяч человек, - отметил Виктор Цыганов. – Люди получат возможность пользоваться общественным транспортом, и будет обеспечен бесплатный проезд для льготных категорий граждан».

В ходе совещания рассмотрены вопросы, связанные с доработкой предложенной модели и ее финансовым обеспечением.