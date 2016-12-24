Завтра туриста

Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 26 марта в Москве принял участие в заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, на котором рассмотрены вопросы развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его участниками стали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по туризму России Зарина Догузова, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, представители федеральных органов власти и организаций.

Состоялось обсуждение итогов проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и дальнейших планов. С докладом о развитии туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» выступил Глеб Никитин.

«Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера проделала серьезную работу, достигнуты конкретные результаты. Впереди более масштабные планы. Реализация мероприятий по развитию кластера позволит существенно повысить качество жизни в городах юга Нижегородской области и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туризма», - отметил Глеб Никитин.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул значимость интеграции Мордовии в паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

«Расширение границ кластера и включение в него объектов республики даст серьезный импульс развитию инфраструктуры территории, в частности, дорожной, а также привлечению дополнительных инвестиций, позволит создать новые рабочие места, повысить стандарты предоставления туристических услуг. Учитывая соседство Мордовии и Нижегородской области, рассчитываем на создание единого межрегионального туристского пространства, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к нашим регионам, нашим святыням и прекрасным природным объектам», - сказал руководитель республики.

Основу туристского потенциала Темниковского района, объекты которого включены в кластер, составляет имя адмирала Федора Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых. На темниковской земле прославленный флотоводец жил, он был похоронен в стенах Санаксарского монастыря, где хранится рака с его мощами. В августе текущего года в Мордовии будет отмечаться 20-летие со дня канонизации Федора Ушакова.

В настоящее время в рамках межрегионального кластера разработан совместный туристический маршрут, на первом этапе работы планируется улучшение транспортной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств в Темниковском районе.

Напомним, проект создания паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» реализуется при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.

По итогам заседания попечительского совета в его состав были включены Врио Главы Мордовии Артём Здунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент.